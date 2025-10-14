Falta muy poco para que finalice la fase de grupos del torneo Clausura y se cierre la tabla anual del futbol argentino. Conocé qué equipos están clasificando a Libertadores y Sudamericana.

Clasificación a Copa Libertadores y Sudamericana: así está la tabla anual a falta de 4 fechas

Se terminó una nueva fecha del futbol argentino y cada vez falta menos para conocer qué equipos se clasificarán a las copas internacionales de 2026.

Tras el término de la fecha 12 del torneo Clausura, solo quedan 4 partidos para cerrar la tabla anual. Cada club hace cuentas, no solo para ingresar entre los ocho primeros y jugar los playoffs del campeonato, sino para meterse en la clasificación a copas internacionales.

La tabla anual del futbol argentino reparte 3 cupos a la Copa Libertadores y 6 plazas a la Copa Sudamericana. Cabe aclarar que los partidos de los playoffs no suman para la tabla acumulada.

¿Quiénes estarían clasificando a Copa Libertadores?

Rosario Central tiene un pie y medio en la próxima Copa Libertadores. El equipo de Ángel Di María venció a Vélez por 2-1 y estiró su ventaja. El conjunto de Holan tiene 56 unidades y debe el segundo tiempo con Sarmiento. Salvo una catástrofe, el ídolo de la Selección Argentina volverá a jugar un torneo internacional con su querido club.

Al canalla lo sigue Boca. El xeneize, a pesar de tener una floja temporada, se ubica en la 2° colocación con 50 puntos y por el momento estaría entrando a la fase de grupos de Libertadores. Aunque no se puede confiar: Argentinos, el primero que estaría quedándose afuera, solo está a dos unidades pero con un partido más.

River sería el último club con pasaje a la máxima competencia internacional de Conmebol. El equipo de Marcelo Gallardo tiene 49 puntos y a falta de cuatro partidos, estaría sacando pasaje a los playoffs de Libertadores. El empate de Riestra lo favoreció, ya que si el Malevo ganaba lo enviaba a zona de Sudamericana. Vale recordar que el club de Núñez tiene otra vía: si gana la Copa Argentina, va directo a fase de grupos.

Los equipos que están entrando a la Sudamericana 2026

Seis equipos ingresan a Copa Sudamericana por la tabla anual. Quienes estarían entrando por el momento serían Argentinos Juniors, Riestra, Tigre, Racing, Lanús y Barracas Central. Cabe aclarar que todos los clasificados de Argentina a la segunda competencia internacional participan directamente a la fase de grupos.

Por el momento, San Lorenzo se estaría quedando afuera de la clasificación a Sudamericana, aunque solo por diferencia de gol con Barracas, que sería el último equipo en entrar. Por otra parte, Estudiantes está a cuatro puntos y todavía sueña con tener competencia internacional en 2026.

Vélez e Independiente están lejos y con pocas chances de clasificar. El fortín tiene 36 puntos y está a 7 de la clasificación. El equipo de Avellaneda suma 35 unidades y lo separan 8 puntos del último clasificado. Vale aclarar que los de Quinteros tiene un partido pendiente por la fecha 6 frente a Platense.