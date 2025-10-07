Choele Choel será sede de un torneo internacional de ajedrez con el N°1 argentino

Choele Choel recibirá al Gran Maestro y campeón argentino de ajedrez, Sandro Mareco, en el Abierto Internacional del Valle Medio que se realizará en noviembre.

El torneo es válido al Elo (puntuación en el ránking internacional) y se proyecta como uno de los más grandes de la Patagonia. Se disputará del 21 al 24 de noviembre.

El Gran Maestro Sandro Mareco ha representado a Argentina en numerosas competencias internacionales, incluyendo Olimpíadas y Copas del Mundo. El actual número uno del ranking argentino expresó sobre el Abierto y su presentación en Choele Choel: «creo que las cosas van a salir muy bien en general, es un buen momento personal para conocer un lugar nuevo, una ciudad que no conozco«.

Además de ser campeón nacional, Mareco tiene en su palmarés el Campeonato Continental, el Iberoamericano, el Abierto de Vietnam y también destacadas participaciones en los abiertos de Gibraltar, los torneos de la Copa del Mundo de la FIDE y el abierto de Isla de Man donde enfrentó a los mejores jugadores del mundo.

Luego de su paso por Río Negro, viajará a Buenos Aires a defender su corona en el 100° Campeonato Argentino, torneo clásico a doce rondas que se disputará en la capital nacional y que enfrentará en el tablero a los mejores jugadores del país.

Conjuntamente con la presencia del Gran Maestro, el Abierto del Valle Medio también contará con la participación de varios maestros internacionales (MI), entre ellos el MI cipoleño Mario Leskovar, el MI ítalo-argentino Daniel Contín, el MI Guillermo Llanos y los MI mendocinos Alejandro Needleman y Alejo Ismael Giménez Aguirre.

El torneo cuenta con un pozo de $3.500.000 en premios y el ganador de la Copa «La Plata Ruca Malen» obtendrá un premio de $800.000 en efectivo.

Desde el Club de Ajedrez Choele Choel, entidad afiliada a FADA (Federacion Argentina de Ajedrez), destacan la gran convocatoria y el calibre de los participantes.