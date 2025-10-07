Santiago Rostan viajó a Marruecos para la última fecha del Mundial de Rally Raid: «Era clave estar»

Santiago Rostan ya viajó a Marruecos para ser parte de la quinta y última fecha del Campeonato Mundial W2RC de Rally Raid en la categoría motos. Es la antesala del Dakar que se correrá en enero en Arabia Saudita.

El piloto neuquino pudo confirmar su participación la semana pasada al conseguir el apoyo necesario para cubrir todos los gastos.

«No íbamos a ir por una cuestión de costos, le agradecemos a los últimos sponsors que se pudieron sumar y nos permitieron afrontar los gastos. También le agradezco al gobierno de Neuquén y al gobernador Rolando Figueroa, le pedimos una mano y nos ayudó», destacó Rostan.

«No es fácil conseguir gente que te quiera ayudar así, sin esperar nada a cambio. Muchos apoyan desde el silencio, eso se valora muchísimo», agregó.

Las ayudas económicas no siempre van de la mano con los tiempos organizativos, lo que complica la logística. «Muchos sponsors se suman a último momento y es lógico. No es fácil ir a pedir ese apoyo a mitad de año cuando el Dakar es enero, por ejemplo. Algunos se quieren sumar en diciembre y la moto ya está ploteada. Este año fue un poco más difícil para todos. El equipo en dos días me armó la moto que había quedado en Sudáfrica. Ya la habían reacondicionado pero le pudieron sumar los últimos sponsors», aseguró el neuquino.

Su presencia en la fecha de Marruecos es determinante de cara a la preparación para el Dakar. «Para mí era clave estar. Es la fecha que más inscriptos tiene y la más parecia a Arabia Saudita donde se corre el Dakar. Está rodeado de volcanes y es en la que más arena hay», explicó.

En 2024, su paso por Marruecos fue muy positivo. «El año pasado terminamos novenos y eso que tuve una caída en uno de los primeros días que me retrasó un poco. Era una de mis primeras experiencias en el mundo del rally, fui solo. Fue un error no ir con alguien que me acompañe, me sirvió para aprender. Este año no voy solo, siempre está bueno llegar y tener a alguien para contarle tu día, estamos muy lejos», repasó.

«Este año vamos con una expectativa mucho mejor a la del año pasado. En el Dakar avanzamos nueve posiciones, eso es que por ahí nos alienta a estar un poquito más adelante. El primer Dakar terminamos 38, el segundo 29. Uno siempre va con las energías renovadas de que nos va a ir cada día mejor», expresó.

Parte de la preparación para el Dakar también incluye a diversos puntos del norte neuquino. «En Huinganco, Andacollo, Aguas Calientes, Varvarco, Las Ovejas tenemos unos caminos espectaculares. Cuando se va derritiendo la nieve, y antes de que pase la maquina vial, hay piedras y queda perfecto para practicar, es más parecido a lo que puedo encontrar en el Dakar en la región», valoró.

Después de su destacado rendimiento en el Dakar 2025, Rostan participó de la tercera fecha del Campeonato Mundial en Sudáfrica en el mes de mayo.

El neuquino finalizó 8° en la categoría R2 sobre un total de 27 participantes y 16º en la clasificación general entre 39 pilotos.

En Marruecos, la actividad comenzará el próximo viernes 10 de octubre con la presentación oficial. El domingo 12/10 será el prólogo y las cinco etapas irán en días consecutivos desde el 13 al 17 de octubre. Tendrá un recorrido total de 2.277 km de los cuales 1.469 km serán cronometrados,

Luciano Benavides, Baltazar Frezze, Jeremías Pascual, Sebastían Urquía, Leonardo Cola, Leo Dari y Eduardo Alan serán los otros argentinos en competencia.