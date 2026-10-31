TC2000: Franco Vivian se quedó con la clasificación en General Roca

El bonaerense Franco Vivian pisó fuerte y se quedó con el plato fuerte del sábado en el Autódromo Parque Ciudad de General Roca, que este fin de semana se viste de gala recibiendo a la décima fecha de la temporada 2026 del TC2000.

A bordo de la Chevrolet Trucker del equipo ProRacing, Vivian dominó la prueba de clasificación de la categoría más tecnológica del país, superando por 320 milésimas al Toyota Corolla Cross oficial del entrerriano Emiliano Stang, el segundo más veloz.

Tercero, con el VW Nivus del Halcón Motorsport, se situó el chaqueño Lucas Carabajal, a 362 milésimas del tiempo referencial de la tanda. Los tres más rápidos de la clasificación son candidatos a la corona a falta de tres programaciones para el telón final.

Matías Rossi, puntero del campeonato, se aseguró protagonismo excluyente para la final de mañana.

Completando los diez mejores registros, se ubicaron: Matías Rossi (Toyota), el cómo puntero del certamen; Valentín Yankelevich (Toyota), Marcelo Ciarrocchi (Fiat), Francisco Monarca (Chevrolet), Benjamín Squaglia (Fiat), Franco Morillo (Chevrolet) y Nicolás Palau (Honda).

Si bien había logrado buenos parciales en el segundo y último ensayo libre (fue 7°), no fue una buena clasificación para el reginense Facundo Aldrighetti, el crédito regional del fin de semana, que también compite en el Top Race V6 con el “1” en sus laterales.

Facundo Aldrighetti acelera a fondo en plena recta buscando su tiempo en la clasificación. No fue un buen día para el reginense en el TC2000.

El piloto rionegrino, con la Honda ZR-V oficial, no pudo cerrar un buen giro en este sistema de “vuelta lanzada” (tienen un solo intento rápido en la tanda) y finalizó en el 15° y penúltimo lugar, aunque sin tiempo referencial.

Como premio consuelo, previamente se había quedado con la Pole Position en el TRV6, en su vuelta a la especialidad tras varios meses.

Un total de 16 máquinas son de la partida en el autódromo roquense este fin de semana, destacándose el regreso del bonaerense Federico Iribarne (VW Nivus), que completó la sesión en el 14° lugar, justo por delante de Aldrighetti.

Mañana la actividad comenzará temprano, desde las 9:45, con el “Warm-Up”. Luego, la competencia final tendrá lugar desde las 13:05, a 35 minutos + una vuelta. Previamente habrá actividad para el Top Race V6, la Fórmula Nacional y también la Fiat Competizione.