Christian Ledesma ganó en Toay y Agustín Canapino quedó a un paso de ser campeón del TC

Este domingo volvió la actividad en el Turismo Carretera. En el Autódromo de la provincia de La Pampa, ubicado en Toay, fue triunfo de Christian Ledesma en la penúltima fecha de la Copa de Oro para el piloto de Chevrolet. Agustín Canapino terminó 5° y quedó a un paso de lograr el campeonato.

En la jornada del sábado, Mariano Werner se había quedado con la pole. El entrerriano tuvo un buen comienzo mientras estuvo en pista. Sin embargo, en la vuelta 13 un problema mecánico lo obligó a retirarse de la sesión y no pudo sumar una nueva victoria en La Pampa.

Quien se vio favorecido por esta situación fue Ledesma, que mantuvo el liderato por el resto de la carrera. Mauricio Lambiris y Valentín Aguirre completaron el podio. Luego de que finalizará la anteúltima fecha, ya se sabe que hay cuatro pretendientes al título que lucharán por salir campeón en La Plata.

El líder es Agustín Canapino (189 puntos) que tiene el título servido en bandeja. Su principal perseguidor es Santiago Mangoni (131,5). Quienes también tienen chances de campeonar son Matías Rossi (126) y Marcos Landa (124,5). Aunque vale aclarar que todos los perseguidores del cuatro veces campeón deben ganar la carrera y descontarle la gran ventaja cuando solo habrán en juego 70,5 puntos. La última carrera será el fin de semana del 7 de diciembre en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Lautaro De la Iglesia fue el mejor zonal

Luego de tener una floja clasificación, el neuquino Lautaro De la Iglesia tuvo una buena actuación y terminó en la 20° ubicación. Por otro lado, Juan Cruz Benvenuti finalizó 28°. Manu Urcera no pudo terminar la carrera y abandonó tras 20 vueltas.

Dianda ganó en el TC Pista

Marco Dianda se quedó con la victoria en el TC Pista. Fue triunfo de punta a punta para el piloto de Dodge, que logró su 3° victoria en la temporada. Nicolás Moscardini terminó 2° y Marcos Castro completó el podio.

El viedmense Joaquín Ochoa tuvo una gran actuación. Largó 9° y finalizó en la 7° ubicación. Por su parte, su hermano Benjamín quedó 18°.