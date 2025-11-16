Leandro Velárdez se quedó con la 82° edición de la Vuelta del Valle

Este domingo finalizó la 82° edición de la Vuelta del Valle. A las 14:30, se largó la sexta y última etapa en Allen, que estuvo compuesta por 110 kilómetros. En total fueron 11 vueltas de la tradicional «calesita». Tras una semana llena de ciclismo, el sanjuanino Leandro Velárdez se coronó campeón con el equipo JC Competición. El segundo lugar de la general fue para Anderson Maldonado y Gerardo Tivani quedó en la tercera ubicación.

Luego de festejar con sus compañeros, Velárdez dialogó con Radio Líder de Allen y expresó: «Agradecerle a todo el equipo por el trabajo que hicieron. Muy contento, todavía no caigo. Estábamos convencidos de que lo íbamos a lograr«.

«Soñaba con este momento, hemos trabajado mucho. El año pasado me fui con un gusto amargo. Le dedico el triunfo a toda mi familia y equipo«, expresó el ganador, entre lágrimas, tras recibir el cariño de su familia.

Fue una jornada con muy buen clima, donde el calor bajó y no hubo grandes ráfagas de viento. En el circuito urbano de Allen, la gente acompañó en cada rincón del recorrido y le dio aliento a cada uno de los deportistas.

Leonel Rodríguez (Boca de Cufré) se quedó con la sexta etapa. El uruguayo, que también ganó este sábado, fue el primero en llegar en una definición apasionante, donde no hubo fuga por parte de los líderes y el vencedor se definió en los últimos metros. Leonardo Cobarrubia (SEP San Juan) y Sergio Fredes (JC Competición) completaron el podio de la última etapa.

Por otra parte, Tomás Moyano (Shania) fue el ganador de la categoría Sub 23. Federico Orocito (Giro Vivo) y Pablo Bonilla (Boca de Cufré) fueron el 2° y 3° de la categoría. Además, Pablo Reyes (Allen Pro) fue el mejor allense y terminó en la 6° ubicación en la general.

El desarrollo de la última etapa

Tomas Moyano (Shania) y Lucas Gaday (Tiziano) lideraron la carrera en la primera mitad de la etapa, pero alrededor de la 5° vuelta el pelotón se acercó a los punteros.

Con el pasar de los minutos, hubo nuevos protagonistas en la cabeza: Alejandro Quilci (Colorshop) y Sergio Fredes (JC) le sacaron alrededor de 30 segundos a los demás. En la 8° vuelta, se neutralizó la fuga y hubo sprint masivo hasta al final de la carrera.

El recorrido de la sexta y última etapa de la Vuelta del Valle.

Los ganadores de cada etapa

Prólogo: No se realizó por condiciones climáticas.

1° etapa (Allen y Guerrico): Gerardo Tivani

2° etapa (Allen y Fernández Oro): Suspendida

3° etapa (Cipolletti a General Roca): Anderson Maldonado

4° etapa (Allen y General Roca): Mauricio Domínguez