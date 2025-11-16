Pasta de campeón: Jannik Sinner le ganó el duelo de maestros a Carlos Alcaraz

Jannik Sinner derrotó en sets corridos a Carlos Alcaraz y se consagró campeón del ATP Finals en Turín. El tenista italiano se impuso por 7-6 (4) y 7-5 tras dos horas y cuatro minutos de juego y continúa imbatible bajo techo.

Carlos Alcaraz pidió médico en la recta final del primer set y nunca pudo llevar el ritmo del partido. El español cierre el año con el premio no menor de conservar igualmente la cima del ránking mundial.

🏆🇮🇹 ¡TREMENDO!



📸 Una vez más y ante su rival de turno: Jannik Sinner cerró su demoledor 2025 con otro triunfo vs. Alcaraz en las #ATPFinals. 🍝



🫵 ¿EL MEJOR DE TODOS? https://t.co/6ec8e6P4VD — ESPN Tenis (@ESPNtenis) November 16, 2025

El primer parcial estuvo marcado por la paridad. El juego de ambos fue de menor a mayor y tuvo un final de alto vuelo en el tie break. Con una serie de puntos muy vistosos, Sinner encontró la ventaja sobre el final y se puso 1-0 sobre Carlos Alcaraz.

Ya en la segunda manga el italiano tomó el control de las acciones y, ante un Alcaraz algo disminuido de lo físico (había pedido atención en el primer set), logró sacar una mínima diferencia que le permitió llevarse el partido y el título por segundo año consecutivo.

El italiano acumuló su sexto título de la temporada, dos menos que su rival de turno. Jannik Sinner levantó por segundo año consecutivo el ATP Finals, que reúne a las ocho mejores raquetas del mundo.

El número 2 del ránking acumula 24 títulos en su carrera y descontó el historial en finales con Carlos Alcaraz, que lidera el mano a mano en esa instancia por 5-3.

Alcaraz ya se había asegurado terminar el año en el puesto número 1 del ranking y disputó la primera final de su carrera en este certamen. Sinner, en tanto, jugó su tercera final consecutiva en Turín: perdió la primera (2023) y ganó las dos siguientes (2024 y 2025).

Esta fue la sexta vez que el español y el italiano se enfrentaron este año en partidos decisivos. Jugaron las últimas tres finales de Grand Slam: Alcaraz venció a Sinner en Rolang Garros, pero el número dos tuvo revancha en Wimbledon. El número uno volvió a imponerse en el US Open.