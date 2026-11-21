Franco Colapinto cerró la jornada del viernes con el décimo puesto en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. El piloto de Alpine consiguió meterse entre los diez mejores, aunque no logró aprovechar todo el potencial de su monoplaza en la última tanda. De todas maneras, partirá desde el noveno lugar en la carrera de este domingo, que comenzará a la 1 (hora argentina).

La clasificación tuvo una definición apasionante y dejó como gran protagonista a Kimi Antonelli, quien consiguió la pole position con un tiempo de 1h33s893. El joven de Mercedes sorprendió en los últimos segundos de la Q3 y superó por 258 milésimas a Max Verstappen, mientras que George Russell finalizó tercero, a 331 milésimas de su compañero de equipo. Sin embargo, una penalización de cinco puestos por cambios en componentes de su unidad de potencia relegará al italiano hasta la sexta posición de largada.

De esta manera, Verstappen heredará el primer lugar de la grilla y compartirá la primera fila con Russell. Lando Norris, con McLaren, e Isack Hadjar, con Red Bull, ocuparán la segunda. Arvid Lindblad y Antonelli completarán la tercera fila, mientras que Liam Lawson y Pierre Gasly partirán desde la cuarta.

En cuanto a la actuación del argentino, Colapinto tuvo una clasificación de menor a mayor. Después de finalizar 15° en la Q1, consiguió una importante mejora en la segunda tanda y escaló hasta el séptimo puesto, con un registro de 1m34s982. Así, aseguró su presencia entre los diez mejores junto a su compañero Pierre Gasly, que también tuvo una buena actuación y terminó segundo en esa instancia.

¡LA VUELTA DE FRANCO EN LA Q1! Colapinto quiere terminar lo más arriba para la largada en el GP de Las Vegas. 📺 Mirá TODA la 🏎️ #Formula1 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/GQm3GxLYB9 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 21, 2026

Sin embargo, en la Q3 no pudo repetir esos registros y quedó décimo, con un tiempo de 1m35s314, a 1s421 de Antonelli. Gasly, por su parte, terminó noveno y también avanzará un lugar en la grilla.

Las penalizaciones a Oscar Piastri, que retrocederá diez posiciones tras haber clasificado séptimo, y a otros competidores modificaron el orden de salida. Así, el australiano partirá 17° y Colapinto subirá al noveno puesto. La carrera tendrá como escenario el circuito callejero de Las Vegas y se disputará este domingo a la 1 de la madrugada de Argentina.

Colapinto, disconforme pese a meterse entre los diez mejores: «Estábamos para mucho más»

A pesar de haber conseguido un lugar en la Q3 y de asegurarse una posición entre los diez primeros para la carrera, el argentino terminó con sensaciones encontradas. En diálogo con la prensa, reconoció que esperaba un resultado mejor y lamentó no haber podido reunir todos los elementos para completar una vuelta competitiva.

«Conforme no, obviamente, porque estábamos como para mucho más. Es una pena haber quedado tan atrás en la Q3, porque estábamos competitivos. Siento que en ningún momento de la qualy pusimos todo junto», expresó el piloto de Alpine, que había mostrado buenas señales durante las prácticas y en la segunda tanda clasificatoria.

Al explicar las dificultades que atravesó en la última instancia, Colapinto hizo hincapié en el comportamiento de los neumáticos y en los inconvenientes que tuvo durante la vuelta de preparación. «Tuve un solo run en Q2 con chupada, y no teniendo referencias es muy difícil cuando no se tiene práctica en eso. Mi segundo fue en la Q3, en ese quilombo que se armó en la vuelta de preparación», detalló.

Franco largará 9° en #LasVegasGP… ¡PERO NO SE FUE CONFORME! Colapinto mostró su enojo por el tráfico en la última vuelta de la Q3 que no le permitió hacer un mejor tiempo en la Qualy. 📺 #LasVegasGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/PYh2cvzOWl November 21, 2026

Y agregó sobre el momento previo a su último intento: «Traté de quedarme atrás de los Mercedes, pero después se pusieron a atacar los Racing Bulls y fue un lío. Las gomas, muy frías, patinando en toda la vuelta de preparación, no entraron en temperatura y la vuelta fue un desastre. Una pena, porque el potencial estaba. Habrá que avanzar en la carrera».

De cara a la competencia, el argentino se mostró esperanzado con el rendimiento del Alpine y destacó una de sus principales virtudes en el trazado estadounidense. «Tenemos buena velocidad en las rectas, lo cual es positivo, obviamente. Hay que intentar poner todo junto. Creo que vamos a hacer una buena carrera. Hay que avanzar en la largada y después ir para adelante», concluyó.