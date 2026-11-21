“La trama francesa”

John Grisham

Grisham, uno de los autores más leídos del thriller judicial, cambia de escenario en su nueva novela, editada por Plaza & Janés: por primera vez se adentra en el espionaje internacional. Aquí, Paul y Chelsea Tanner viajan a París para pasar su luna de miel, pero una excursión por la campiña francesa termina con el secuestro de ambos. El caso revela un patrón de crímenes similares y pone en marcha una investigación en la que intervienen el FBI, la CIA y los servicios de inteligencia franceses. Detrás del episodio hay una operación que involucra a una agente y a un abogado militar del Departamento de Justicia, convertidos en señuelo para atraer a los responsables.



El libro marca un giro en la trayectoria de Grisham, que durante más de tres décadas construyó su obra alrededor de abogados, tribunales y conflictos judiciales. El escritor definió esta incursión como su primer intento de seguir los pasos de maestros del suspenso internacional como John le Carré, Ken Follett y Robert Ludlum.



Grisham publicó su primera novela, “Tiempo de matar”, en 1989, pero el éxito llegó con “La firma”, que permaneció 47 semanas en la lista de más vendidos de The New York Times y tuvo una adaptación cinematográfica, protagonizada por Tom Cruise y Gene Hackman. Desde entonces publicó más de cincuenta libros, traducidos a cincuenta idiomas, con ventas que superan los 350 millones de ejemplares.

Fuera de la ficción, participa en organizaciones dedicadas a la exoneración de personas condenadas injustamente.

“El silenciero”

Antonio Di Benedetto

Un narrador sin nombre vive acosado por el ruido. El de la calle, el de las máquinas, el de la vida doméstica: todo lo perturba y parece conspirar contra su deseo de silencio. Quiere escribir, formar parte del mundo y llevar una vida ordenada, pero cada vez se repliega más sobre sí mismo. En su rechazo de los sonidos encuentra una forma de explicar su desencanto, aunque esa búsqueda termina por alejarlo de los demás y de la posibilidad de construir una vida propia.

Publicada en 1964, esta novela de Antonio Di Benedetto integra, junto con “Zama” y “Los suicidas”, la llamada trilogía de la espera. Con una prosa precisa e introspectiva, el escritor mendocino convierte una obsesión individual en una reflexión sobre la sociedad, la incomunicación y la pérdida de sentido. Leída hoy, su mirada sobre el ruido de las máquinas y los dispositivos que organizan la vida cotidiana adquiere una inesperada actualidad: una novela breve y perturbadora que invita a detenerse y prestar atención.

“Ve y dilo en la montaña”

James Baldwin

El día que cumple catorce años, John Grimes recorre las calles de Harlem mientras intenta entender el lugar que ocupa en una familia atravesada por la pobreza, el racismo y los mandatos religiosos. Su padre es un predicador pentecostal autoritario y espera que él siga sus pasos, pero John desea otro destino. Renunciar a ese camino, sin embargo, también significa arriesgar el vínculo con su comunidad y con las personas que ama. Esa noche, durante una celebración en la iglesia, una experiencia decisiva lo enfrenta a las contradicciones de su propia identidad.

Publicada en 1953, “Ve y dilo en la montaña” fue la primera novela de James Baldwin y está inspirada en su adolescencia en Harlem. A través de la historia de John, el escritor afroamericano aborda el racismo, la religión y la lucha por conquistar una identidad propia, sin simplificar las tensiones entre la fe y la rebeldía, el amor y el rechazo, la pertenencia y el deseo de escapar. Con una prosa intensa y un simbolismo de resonancias bíblicas, Baldwin construye un retrato de la adolescencia y, al mismo tiempo, una reflexión sobre las contradicciones de la sociedad estadounidense.

“Nadie nacerá en noviembre”

Carlota Brunetti

A fines de los años noventa, Julia vive entre noches de sexo y consumo, trabajos precarios y vínculos que se desarman. La cocaína marca el ritmo de una existencia vertiginosa, en la que las decisiones se toman con urgencia y los cuerpos aparecen y desaparecen. Mientras intenta sostenerse en medio de esa deriva, las pérdidas se acumulan: amistades que se rompen, muertes y proyectos que no llegan a afirmarse.

En su primera novela, Carlota Brunetti retrata una época y una forma de vivir en la que el exceso convive con la fragilidad y la dificultad de encontrar un lugar propio. La historia de Julia avanza entre golpes que no siempre encuentra tiempo para procesar y una obstinación por seguir adelante, incluso cuando todo parece indicar que debería detenerse. Publicada por Ediciones Infame, “Nadie nacerá en noviembre” es el primer título de la colección Tormento.

“Cuando seas feliz, golpea tú primero”

Tatiana Tibuleac

Mila tiene cincuenta años, lleva seis meses sin beber y vive en París, alojándose en casas ajenas y cuidando ancianos a cambio de trabajos precarios. Su vida está marcada por la soledad, el alcohol y una historia familiar que sigue condicionándola: la relación con su padre, un periodista bohemio, alcohólico y seductor, tan querido como irresponsable. Fue él quien le enseñó a escribir, pero también quien nunca pudo darle el reconocimiento y el afecto que ella esperaba. Incluso después de su muerte, su presencia sigue ocupando el centro de la vida de Mila.

Después de “El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes”, Tatiana Tibuleac vuelve sobre los vínculos familiares, esta vez en una novela atravesada por el amor y el resentimiento de una hija hacia su padre. Con una escritura intensa, reconstruye una relación hecha de admiración, abandono y heridas que no terminan de cerrar. “Cuando seas feliz, golpea tú primero”, publicada por Impedimenta, es una exploración de la memoria, la dependencia y la difícil herencia afectiva que deja una figura amada y dañina.

“Los sueños de Adolfo. La vida de Adolfo Pérez Esquivel”

Margarita Maine

Adolfo es un niño curioso y travieso que no entiende por qué a su alrededor hay pobreza, hambre e injusticias. Criado en un orfanato, irá encontrando su camino a través de la fe cristiana y una vocación artística que lo llevará a comprometerse con la búsqueda de la paz. La historia sigue su recorrido desde la infancia hasta convertirse en una figura reconocida en todo el mundo, sin dejar de lado los obstáculos y las sorpresas que marcarán su vida.

Margarita Maine presenta la vida de Adolfo Pérez Esquivel en un relato pensado para lectores a partir de los seis años. A través de una narración accesible, el libro acerca a los chicos la trayectoria del artista y activista argentino, su compromiso con los derechos humanos y su trabajo por la paz. Una invitación a conocer una historia de perseverancia y a descubrir cómo los sueños de un niño pueden tomar dimensión colectiva.