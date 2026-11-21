El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta por tormentas con impacto en la zona norte de Neuquén y Río Negro, afectando principalmente al Alto Valle. El temporal, que se registrará este sábado 21 de noviembre, combinará lluvias abundantes en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.

En cuanto a la temperatura, se informó que a nivel general la máxima se mantendrá entre los 25°C y los 14°C. Mirá cómo evolucionará el tiempo durante la jornada en el Alto Valle, la Cordillera y la zona este de Río Negro.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con el pronóstico, el Alto Valle registrará una temperatura máxima de 24°C y una mínima de 19°C hacia la noche. El viento alcanzará velocidades de hasta 50 km/h y ráfagas de 59 km/h.

En cuanto a la lluvia, esta aparecerá de forma aislada desde la mañana y se prevé que aumente su intensidad hacia la tarde. No se descarta actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Este es el detalle del pronóstico para ciudades como Neuquén y Roca:

Neuquén: Mañana: 18°C, 23 – 31 km/h, 40 – 70% prob. de precipitación. Tarde: 24°C, 42 – 50 km/h (ráfagas de 51 – 59 km/h), 40 – 70% prob. de precipitación. Noche: 19°C, 42 – 50 km/h (ráfagas de 51 – 59 km/h), 10 – 40% prob. de precipitación.

General Roca: Mañana: 19°C, 23 – 31 km/h, 40 – 70% prob. de precipitación. Tarde: 24°C, 32 – 41 km/h, 40 – 70% prob. de precipitación. Noche: 19°C, 32 – 41 km/h (ráfagas de 51 – 59 km/h), 40 – 70% prob. de precipitación.



El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera se espera una jornada más fresca con una máxima de 13°C y una mínima de 9°C. En tanto, el viento ingresará con velocidades de hasta 50 km/h y ráfagas de 60km/h a partir de la tarde.

La probabilidad de precipitaciones se mantendrá constante durante todo el día, registrando una posible mejoría hacia la noche.

Este es el pronóstico detallado para Villa La Angostura y Bariloche:

Villa La Angostura: Mañana: 10°C, 23 – 31 km/h, 40 – 70% prob. de precipitación. Tarde: 13°C, 42 – 50 km/h (ráfagas de 51 – 59 km/h), 40 – 70% prob. de precipitación. Noche: 8°C, 42 – 50 km/h (ráfagas de 51 – 59 km/h), 10 – 40% prob. de precipitación.

San Carlos de Bariloche: Mañana: 11°C, 23 – 31 km/h, 10 – 40% prob. de precipitación. Tarde: 13°C, 42 – 50 km/h (ráfagas de 51 – 59 km/h), 40 – 70% prob. de precipitación. Noche: 9°C, 42 – 50 km/h (ráfagas de 51 – 59 km/h), 10 – 40% prob. de precipitación.



El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La región este de Río Negro también podría registrar precipitaciones, sobre todo a partir de la tarde. La temperatura máxima será 24°C y la mínima de 18°C por la noche. El viento tendrá velocidades de hasta 31 km/h.

Este es el pronóstico detallado para Viedma y San Antonio Oeste: