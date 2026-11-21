El pronóstico del tiempo para este sábado 21 de noviembre de 2026 en Río Negro y Neuquén anticipa una jornada de condiciones cambiantes, con alerta amarilla por tormentas en sectores del Alto Valle, ráfagas de viento y precipitaciones en la región cordillerana. Mientras algunas localidades tendrán temperaturas agradables, otras registrarán un ambiente más fresco e inestable.

Según los reportes de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ingreso de aire frío desde el Pacífico mantendrá la inestabilidad durante el fin de semana. En paralelo, la astrología propone una jornada de iniciativa y decisiones personales, con la Luna en Aries como referencia simbólica.

Pronóstico en el Alto Valle: alerta por tormentas, viento y temperaturas agradables

En General Roca, Cipolletti y Neuquén capital, el sábado estará marcado por la nubosidad variable y la posibilidad de tormentas aisladas durante la tarde.

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores de General Roca, el este de El Cuy y la zona de Confluencia. Los fenómenos podrían incluir lluvias intensas en períodos breves, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas fuertes.

En General Roca se prevé una temperatura máxima cercana a los 23°C, mientras que en Neuquén capital también se esperan valores alrededor de los 23°C.

El viento será otro de los protagonistas, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h en algunos sectores durante la noche.

Pronóstico en la cordillera: frío, nubosidad y lluvias dispersas

En Bariloche, Villa La Angostura y San Martín de los Andes, el ingreso de aire frío desde el Pacífico favorecerá las precipitaciones débiles y dispersas.

La AIC anticipa condiciones inestables en la cordillera de Río Negro y Neuquén, con temperaturas más bajas que en los Valles y períodos de abundante nubosidad.

Quienes tengan previstas actividades al aire libre deberán considerar los cambios meteorológicos y las bajas temperaturas, especialmente en zonas de montaña.

Pronóstico en la Costa Atlántica: cómo estará el tiempo en Viedma y Las Grutas

En Viedma, San Antonio Oeste y Las Grutas, el fin de semana estará caracterizado por condiciones variables, con presencia de nubosidad y posibilidades de precipitaciones en distintos momentos.

El viento también podría hacerse sentir en sectores costeros, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones del pronóstico antes de organizar actividades recreativas.

Pronóstico en la Línea Sur: ambiente fresco e inestabilidad

En localidades como Ingeniero Jacobacci y Maquinchao, se espera un sábado fresco, con nubosidad variable y períodos de inestabilidad.

Las condiciones serán diferentes de las registradas en el Alto Valle, con temperaturas más bajas y mayor amplitud térmica.

La evolución del viento y de las precipitaciones será importante para quienes deban circular por las rutas de la región.

Horóscopo de hoy: cómo se relaciona el clima con la energía de cada signo

Mientras el pronóstico anticipa una jornada cambiante en Río Negro y Neuquén, la Luna en Aries simboliza impulso, iniciativa y necesidad de movimiento.

Desde la astrología, esta combinación invita a encontrar un equilibrio entre las ganas de actuar y la importancia de detenerse cuando las circunstancias lo requieren.

La relación entre el clima y los signos es una propuesta interpretativa y recreativa, no una influencia meteorológica comprobada.

Aries

La energía lunar favorece la iniciativa, pero el clima inestable recuerda la importancia de actuar con prudencia. Consejo: aprovechá el sábado para organizar tus próximos objetivos sin apresurarte.

Tauro

La jornada invita a disfrutar de la tranquilidad y los espacios conocidos. Si el tiempo no acompaña, puede ser una buena oportunidad para descansar. Consejo: priorizá tu bienestar.

Géminis

Las conversaciones y los encuentros pueden ocupar un lugar importante. La energía del día favorece la creatividad y las nuevas ideas. Consejo: mantené la flexibilidad frente a cambios de planes.

Cáncer

El sábado propone prestar atención a las emociones y recuperar el equilibrio. Consejo: dedicá tiempo a tu hogar y a las personas que te hacen bien.

Leo

La Luna en Aries favorece tu entusiasmo y tus ganas de disfrutar. Aunque el pronóstico obligue a modificar actividades, encontrarás alternativas. Consejo: utilizá tu creatividad para aprovechar el día.

Virgo

La organización será tu mejor herramienta para enfrentar una jornada cambiante. Consejo: resolvé pendientes y dejá espacio para el descanso.

Libra

Los vínculos y las conversaciones cobran protagonismo. Es un momento para buscar acuerdos y recuperar la armonía. Consejo: evitá discusiones innecesarias.

Escorpio

Con el Sol transitando las últimas horas de tu signo, llega un momento de balance personal. Consejo: reconocé lo aprendido y preparate para una nueva etapa.

Sagitario

La cercanía de tu temporada astrológica y la energía de fuego de la Luna en Aries favorecen la motivación. Consejo: comenzá a planificar nuevos proyectos y experiencias.

Capricornio

El sábado invita a ordenar asuntos domésticos y personales. Consejo: aprovechá los momentos de tranquilidad para recuperar energías.

Acuario

Las ideas nuevas y las conversaciones pueden traer inspiración. Consejo: mantené una actitud abierta y adaptate a los cambios de la jornada.

Piscis

La sensibilidad y la intuición cobran importancia desde la interpretación astrológica. Consejo: buscá actividades que te permitan descansar y conectar con tus necesidades.

Pronóstico y horóscopo: el consejo para este sábado 21 de noviembre

El sábado combina alertas meteorológicas, viento y condiciones cambiantes en Río Negro y Neuquén, mientras que la astrología propone una energía orientada a los nuevos comienzos.

Para quienes viven en zonas bajo alerta, la prioridad será seguir las recomendaciones del SMN y evitar actividades al aire libre durante las tormentas.

En el plano simbólico, el horóscopo deja un mensaje para los 12 signos: avanzar cuando las condiciones lo permiten y aprender a cambiar de rumbo cuando es necesario.