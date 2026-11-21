La maratónica audiencia pública por el proyecto Argentina LNG que impulsan YPF junto a la italiana Eni y la emitarí XRG del Grupo ADNOC dejó fuertes novedades en torno a cómo serán las obras del plan exportador, entre ellas el Complejo Industrial Río Negro (CIRN). Esta ciudad industrial comenzará a construirse el año que viene para procesar tanto el gas que transformarán en GNL los barcos, como para fraccionar y exportar los líquidos del gas, tendrá más de 200 hectáreas y será el complejo industrial más grande del país.

El CIRN (Complejo Industrial Río Negro) se emplazará en la zona de Punta Colorada, a unos 35 kilómetros de Sierra Grande en la costa rionegrina y muy cerca de donde está próximo a inaugurarse el puerto exportador de petróleo de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

El proyecto estima una inversión de 6.400 millones de dólares tan solo en el complejo industrial que ya cuenta con 6.000 millones de dólares garantidos a través del EXIM Bank de los Estados Unidos. La construcción comenzará el año que viene y se extenderá hasta el 2031, con un pico de empleo de 5.967 trabajadores en 2029. La operación está prevista hasta 2054, con una dotación permanente de hasta 250 personas.

El propio estudio de impacto ambiental advierte sobre un efecto social: ese pico de empleo se compara con una población económicamente activa de apenas 4.145 personas en Sierra Grande. Aunque claro está que será todo un desafío la capacitación y formación laboral poder cubrir el 80% de empleo local que exige Río Negro por ley.

Este complejo será el cerebro del megaproyecto exportador de YPF, Eni y XRG dado que será el que recibirá toda la producción que se extraerá de Vaca Muerta, preparará el gas para enviar a los barcos fábrica (FLNG) y a la vez fraccionará los líquidos ricos del gas natural como el propano, butano y gasolina natural que llegarán a través de un poliducto que partirá de una planta industrial de separación ubicada en la zona de Plaza Huincul.

Según el Estudio de Impacto Ambiental, el CIRN completa lo que el Complejo Industrial Neuquén (CIN) empieza en Vaca Muerta. Hasta Río Negro llegarán desde el CIN dos ductos independientes que recorrerán 524 kilómetros: un gasoducto de 48 pulgadas con gas natural ya deshidratado y un poliducto de 24 pulgadas con los líquidos.

Cómo funcionará el Complejo Industrial

Una vez que el gas llega al complejo ingresa por instalaciones de recepción con trampas de scraper, medición, filtros y separador. Luego pasa por trenes de pulido, que eliminan impurezas mediante aminas y agua, hasta alcanzar la calidad necesaria para licuarse en los barcos fábrica que estarán mar adentro.

En paralelo se fraccionarán los líquidos del gas que llegará a través del poliducto. La sección de recuperación de líquidos tendrá al menos cuatro trenes en paralelo. Mediante enfriamiento y expansión separa los líquidos del gas, que se fraccionan en etano, propano, butano y una fracción pesada (C5+). Esa fracción se mezcla con el condensado, que se estabiliza en al menos dos trenes propios, y sale al mercado como un único producto.

Estos productos se almacenarán en ocho tanques, dos por cada tipo. El etano irá a tanques refrigerados de contención total, el propano y el butano a tanques refrigerados, y el condensado y el C5+ a tanques atmosféricos. El diseño contempla la carga de buques de hasta 100.000 m³ en el caso del etano y de 125.000 m³ en el del condensado.

Desde la planta, los productos salen por un muelle elevado (trestle) de aproximadamente 1.200 metros de largo, apoyado sobre pilotes de acero. Como parte del muelle habrá un viaducto que llevará los productos hacia el Terminal Jetty, donde las plataformas de carga, con brazos marinos articulados, transfieren etano, propano, butano y condensado a buques tanque.

Habrá además delfines de atraque y de amarre que sostendrán a los buques durante la operación. El proyecto suma además un puerto principal para recibir equipos y módulos durante la obra y un puerto de apoyo para embarcaciones y logística.

El CIRN también produce su propia energía: tres turbogeneradores de 35 MW cada uno, con una cuarta unidad de respaldo, que funcionan con gas. Para sus servicios tomará agua de mar.

Líquidos: un negocio millonario

Los líquidos del gas tienen no solo alta demanda a nivel global -afectada por la crisis de Medio Oriente- sino también altos precios, a pesar de que si no son separados del gas natural terminan quemándose en las hornallas sin poder aprovecharlos.

La estimación del proyecto Argentina LNG es que tan solo por la venta de estos líquidos, se podrán generar exportaciones por hasta 5.000 millones de dólares anuales, que no solo se suman a la exportación en sí del GNL, sino que terminan siendo una suerte de estabilizador de todo el proyecto ante los potenciales vaivenes del precio del GNL que se den en los próximos años.

La exportación de estos líquidos se realizará por separado a la del GNL. Mientras el gas licuado se almacena y trasvasa desde los mismos barcos fábrica (FLNG), el propano, butano, etano y gasolina natural se despacharán a buques cargueros especialmente diseñados por esos líquidos, que atracarán en el muelle del complejo.

Los buques de licuefacción

El gas destinado a GNL (gas natural licuado) será conducido por líneas especiales que estarán en el mismo muelle y continuarán por ductos submarinos, uno por buque, hasta las dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) que estarán fondeadas a 4 y 5 kilómetros de la costa y sobre profundidades de 16 a 25 metros.

Cada uno de estos barcos fábrica tendrá la capacidad de producir hasta 6 millones de toneladas anuales de GNL (MTPA), siendo así los barcos fábrica más grandes del mundo y para lo cual se encargará su construcción exclusivamente para este proyecto.

Cada FLNG cuenta con tres trenes licuefactores de 2 MTPA, que serán los encargados de tomar el gas ya procesado en el complejo industrial y someterlo a un enfriamiento sostenido a -162 grados celcius, hasta que el gas deja de ser gaseoso y se hace líquido, lo cual reduce 600 veces su tamaño y permite así exportar en un solo barco el equivalente a lo que puede transportar un gasoducto como el Perito Moreno en todo un día.

La exportación de GNL se estima que generará 10.000 millones de dólares anuales con esta capacidad, pues también se prevé sumar un tercer barco y llevar las exportaciones hasta los 18 MTPA.