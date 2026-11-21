Un equipo de biólogos, veterinarios y guardaparques realizó una inédita intervención consistente en un injerto completo del plumaje de un cóndor andino juvenil que fue encontrado en inmediaciones del lago Espejo en el parque nacional Nahuel Huapi en julio de este año.

“Es la primera vez que se hace esto. Lo cierto es que en la historia de rescates, nunca recibimos un cóndor con una lesión humana de esta dimensión. Pero el fuerte trabajo en red permitió que hoy Huapi haya recuperado sus alas”, sintetizó Vanesa Astore, coordinadora del Programa de Conservación del Cóndor Andino en el Ecoparque de Buenos Aire.

Todo comenzó con el llamado del propietario de un campo en el parque nacional que observó corretear a un cóndor por el bosque, intentando volar entre los árboles, pero sin poder levantar vuelo del todo. Dio aviso a Parques Nacionales que siguió el protocolo para asistir a este tipo de animales.

La intervención duró menos de una hora y estuvo a cargo de tres equipos. Foto: gentileza

“Al agarrarlo, se dieron cuenta de que le faltaban las plumas en las alas y en la cola y, era marrón”, contó la bióloga que también es directora ejecutiva del Programa de Conservación del Cóndor Andino en la Fundación Bioandina. Este dato no era menor. Si el cóndor es de color marrón, significa que es pequeño -tiene entre 1 y 2 años-; si tiene cuello blanco y el resto de su cuerpo es marrón, son subadultos -entre 3 y 5 años-; en cambio, si es blanco y negro, puede tener entre 7 y 80 años. Por otro lado, el macho tiene cresta; la hembra, no.

En el caso del cóndor “Huapi” -así lo llamaron por el sector a dónde fue encontrado-, es una hembra y los especialistas determinaron que tiene menos de un año de vida. Suponen que recién estaba aprendiendo a volar. Cuando se lo encontró, el clima no era bueno; por eso, estiman que se puede haber perdido.

La intervención duró menos de una hora y estuvo a cargo de tres equipos. Foto: gentileza

“Es muy raro que no tenga ninguna pluma porque las van recambiando de a poco. Sin plumas, no puede volar y sabíamos que así no iba a suceder. Tenemos centros de rescate y aislamiento humano en diferentes lugares. Cuando algo pasa en Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, lo derivamos a Temaiken, en Escobar”, dijo Astore.

Al recibir el animal, los especialistas detectaron varias irregularidades: por un lado, no tenía ninguna pluma que son extremadamente duras. “Vuelan a la altura de un avión y están preparados para que las plumas no se salgan así nomás. Necesitan una tijera dura. Además, un cóndor chico mide tres metros. Para cortar y estirarle el ala, se necesitó más de una persona. Hablamos de intencionalidad y tráfico”, fustigó.

La intervención duró menos de una hora y estuvo a cargo de tres equipos. Foto: gentileza

Una carrera contra el tiempo

Ambos padres enseñan a sus crías el arte del vuelo y a encontrar alimento y este proceso toma alrededor de dos años. “El objetivo era que Huapi aprendiera a volar, pero era una carrera contra el tiempo. Nos propusimos hacer un injerto y empezamos a buscar plumas de juveniles marrones”, comentó Astore.

El problema es que si bien contaban con varios pichones en tratamiento, no había muchas plumas. “Cuando un cóndor las muda, están un poco rotas porque ya no les sirve. Era difícil encontrar plumas perfectas. Ahí nos desesperamos y les avisamos a todos que estábamos en busca de plumas”, subrayó. Al poco tiempo, una red de rescate de San Juan les avisó de un cóndor juvenil que había muerto electrocutado, otro caso muy frecuente.

Planificar la intervención de Huapi no fue sencillo. Había que avanzar pluma por pluma, lo que iba a demandar muchas horas de anestesia. Por eso, los especialistas se organizaron en equipos de cuatro para cada área (las dos alas y la cola); cada uno estudió exactamente el rol que debía cumplir para ser lo más expeditivo posible. Buscaron un lugar amplio para que todos pudieran proceder al mismo tiempo.

La intervención duró menos de una hora y estuvo a cargo de tres equipos. Foto: gentileza

“Antes de someterlo a la anestesia, el cóndor debe estar sano y feliz; por eso, lo pusimos al lado de otros cóndores. Estaba contenta y comía super bien. Por eso, numeramos las plumas y las preparamos para injertarlas con un pegamento especial. Solo de un ala, eran 14 plumas”, planteó.

L intervención debía ser “rápida y coordinada”, objetivo que se logró porque los especialistas demoraron menos de una hora. “Luego, llevamos el condorito al recinto y ese mismo día, se subió al posadero y abrió las alas como si nunca le hubieran faltado las plumas”, destacó. “Suelen limpiar sus alas con el pico -añadió- y Huapi comenzó a hacerlo de inmediato, como si nada, como si fueran sus propias plumas”.

La intervención duró menos de una hora y estuvo a cargo de tres equipos. Foto: gentileza

El próximo paso será juntarlo con la bandada para que empiece a socializar ya que no se puede liberar solo. “La liberación será el próximo año. Pero a su edad, nos da tiempo de evaluar cómo es la muda de plumas y si se comporta naturalmente”, señaló.

Huapi permanece en el Ecoparque en Buenos Aires. El recinto cuenta con “una parte abierta al aire libre, cubierta por una malla y una cerrada, como una especie de cueva. Duerme en posaderos”. “El recinto tiene vidrios espejados porque cuando le damos de comer, no nos tiene que ver. Nosotras la vemos a través de la cámara. No hay ninguna interacción con los humanos”.

La intervención duró menos de una hora y estuvo a cargo de tres equipos. Foto: gentileza

El Programa de Conservación

El ex Zoológico de Buenos Aires y la Fundación Bioandina trabajan en la conservación del cóndor andino desde 1991. El objetivo, en principio, fue relevar todos los cóndores que estaban en cautiverio para liberar los que estaban en buenas condiciones.

Se estima que en toda Latinoamérica había unos 500 cóndores en cautiverio. Hoy quedan 250. “Hay algunos que no pueden ser liberados ya sea porque les falta un ala o porque llevan muchos años en cautiverio. En esos casos, formamos parejas. No es fácil: hay que darles espacio y ellos se eligen. Se tienen que gustar. Cuando se forman las parejas, las dejamos bajo el cuidado de ciertas instituciones que forman parte del convenio”, dijo Astore.

En parejas, los cóndores dan crías que, con el tiempo, son liberadas para que no pierdan la genética.

Los cóndores suelen vivir 80 años, pero entre los 50 y 60, dejan de ser reproductivos.

La intervención duró menos de una hora y estuvo a cargo de tres equipos. Foto: gentileza

Lamentó que tiempo atrás, había tráfico de ejemplares de cóndores que se vendían. “Cuando se mascotizan, pierden su conducta de cóndor y se vuelven agresivos. Hoy hay muchos que no pueden sobrevivir en la naturaleza por sus propios medios. Por eso, es importante que las instituciones los aíslen y no los acostumbren a la gente, que no dependan del humano”, señaló.

Unos 35 años atrás, muy poco se sabía del cóndor. Poco a poco, la Fundación Bioandina comenzó a asistir a estos animales en todo el país, con problemáticas. “Se armó una red de colaboración con Parques Nacionales, las direcciones de Ambiente de las provincias e incluso, las aerolíneas. El foco fue: si un cóndor se lastimó un ala, debe responderse lo más rápido posible”, detalló.



