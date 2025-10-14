Cómo hacer pretzels en poco tiempo y sin desesperar
Un bocado que explota de sabor en tu boca. Vale la pena hacerlos para probar. La sugerencia es de @julianalopezmay.
Lista de Ingredientes
PARA LA ESPONJA: --
miel: 1 cda.
levadura: 15 gr
agua tibia: 100 gr
harina 0000: 500 gr
sal fina: 1 cda.
aceite de oliva: 2 cdas.
leche tibia: 170 ml
PARA EL AGUA DE COCCIÓN: --
agua: c/n
bicarbonato: 50 gr
TOPPING: --
huevo: 1
sal gruesa: a gusto
Preparación
Hacer la masa de pan de forma tradicional haciendo primero una esponja con el agua tibia, miel y levadura. Por otro lado, mezclar harina, sal y de a poco agregar la esponja, aceite de oliva y leche hasta formar un bollo blando.
Dejar leudar el bollo por 1 hora o hasta que duplique su volumen. Desgasificar y formar los pretzels, dejar leudar de nuevo.
Cocinarlos en abundante agua y bicarbonato por 20 segundos de cada lado. Sacar del agua y colocar sobre una placa de horno con un poco de aceite neutro abajo, dejar leudar nuevamente.
Pintar con huevo y colocar un poco de sal gruesa por arriba. Cocinar en horno medio, precalentado a 170° C, por 15 minutos dependiendo del tamaño, deben quedar dorados. Una vez fríos cortarlos a la mitad y rellenar o servirlos enteros en paneras.
