Cómo hacer pretzels en poco tiempo y sin desesperar

Un bocado que explota de sabor en tu boca. Vale la pena hacerlos para probar. La sugerencia es de @julianalopezmay.

Cómo hacer pretzels en poco tiempo y sin desesperar

Un bocado que explota de sabor en tu boca. Vale la pena hacerlos para probar. La sugerencia es de @julianalopezmay.

Lista de Ingredientes

PARA LA ESPONJA: --

miel: 1 cda.

levadura: 15 gr

agua tibia: 100 gr

harina 0000: 500 gr

sal fina: 1 cda.

aceite de oliva: 2 cdas.

leche tibia: 170 ml

PARA EL AGUA DE COCCIÓN: --

agua: c/n

bicarbonato: 50 gr

TOPPING: --

huevo: 1

sal gruesa: a gusto

Preparación

Hacer la masa de pan de forma tradicional haciendo primero una esponja con el agua tibia, miel y levadura. Por otro lado, mezclar harina, sal y de a poco agregar la esponja, aceite de oliva y leche hasta formar un bollo blando.

Dejar leudar el bollo por 1 hora o hasta que duplique su volumen. Desgasificar y formar los pretzels, dejar leudar de nuevo.

Cocinarlos en abundante agua y bicarbonato por 20 segundos de cada lado. Sacar del agua y colocar sobre una placa de horno con un poco de aceite neutro abajo, dejar leudar nuevamente.

Pintar con huevo y colocar un poco de sal gruesa por arriba. Cocinar en horno medio, precalentado a 170° C, por 15 minutos dependiendo del tamaño, deben quedar dorados. Una vez fríos cortarlos a la mitad y rellenar o servirlos enteros en paneras.


Preparación

