Colnaghi cerró su año en la F3 con un 5° puesto; Varrone, lejos en la carrera principal de la F2

El joven de 18 años revirtió un mal comienzo de año y finalizó consistentemente en los puntos.

El joven Mattia Colnaghi logró ponerle el broche a su primera temporada dentro de la Fórmula 3 con un gran resultado en el «Madring Circuit», escenario de la novena y última fecha para la categoría telonera, donde también aceleró el bonaerense Nicolás Varrone en la Fórmula 2.

El italo-argentino, piloto del MP Motorsport, finalizó hoy en el 5° puesto en la «Feature Race», la principal competencia del fin de semana, misma posición en que la partió tras la muy buena segunda clasificación del pasado viernes; resultado que le aseguró diez puntos y cerrar su primer año en la categoría en el 13° lugar del campeonato.

MATTIA COLNAGHI – #F3

Su palabra luego de la última carrera del año donde terminó P5



🗣️ "Hola amigos de Corazón de Fórmula 1. Bueno, fue un fin de semana seguramente no de los mejores. El domingo bastante bien saliendo de la quinta posición y, bueno, terminando quinto, unos… pic.twitter.com/8VEJhCfgPb September 13, 2026

El piloto que integra la academia Red Bull fue de menor a mayor durante la temporada. Tras un comienzo complicado, Colnaghi levantó cabeza a partir de Silverstone, conjuntamente con el salto en calidad que dio su equipo, coronando una seguidilla de grandes resultados y muy cerca de subir al podio en varias ocasiones.

Por su parte, el estadounidense Ugo Ugochukwu se consagró campeón de la categoría tras completar la última carrera de la temporada en Madring en el segundo puesto. La carrera fue ganada por Tuukka Taponen, quien además cerró el año con una importante tercera posición en el campeonato.

En la Fórmula 2, el argentino Varrone no pudo cambiar la cara de un fin de semana que comenzó por demás complejo, con el accidente en clasificación (se pegó en «La Monumental») y un duro toque que lo eliminó en la carrera Sprint del sábado. Allí, el bonaerense de 25 años no tuvo suerte, pagando caro el error de Kush Maini.

Finalmente, el piloto del Van Amersfoort Racing cerró su participación en la capital española en el 15° puesto en la «Feature Race», un resultado que estuvo muy lejos de lo esperado; especialmente, tras el muy auspicioso segundo puesto logrado en el entrenamiento libre.

Varrone intentó avanzar desde el 18° puesto, pero las neutralizaciones con Auto de Seguridad por un golpe contra las defensas de Maini, sumado a la estrategia errónea del equipo para el cambio de neumáticos, relegaron las chances de seguir escalando en el clasificador de la carrera que ganó el sueco Dino Beganovic (DAMS).

La próxima participación de Varrone en la Fórmula 2 será del 24 al 26 de septiembre, en el circuito de Bakú (Azeribaiyán).