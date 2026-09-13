«Está haciendo lío»: Juana Viale contó cómo atraviesa Mirtha Legrand los días de internación en el Mater Dei

El imprevisto cuadro respiratorio que obligó a internar a Mirtha Legrand en el Sanatorio Mater Dei, hace casi dos semanas, puso a Juana Viale nuevamente al frente de La Noche de Mirtha (El Trece). Lejos de mostrar preocupación, la actriz aprovechó la apertura del programa para llevar tranquilidad a la audiencia y revelar con humor cómo se porta la diva como paciente.

“Mi abuelita sigue en la clínica, pero poniéndose de mil maravillas”, arrancó Juana desde la cabecera de la mesa. Enseguida, dejó en claro que el mayor desafío de los médicos no es el cuadro clínico, sino el temperamento inquieto de la histórica conductora.

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Fiel a su estilo descontracturado, Juana expuso la rebeldía de su abuela frente a las estrictas indicaciones de reposo. “Hay que retenerla a la señora, porque ustedes saben cómo es. Es la señora aventera, ya estaría en todos lados. Todos los médicos le dicen: ‘No, mirá, Chiquita, quedate un ratito’”, bromeó ante las cámaras.

Sabiendo que Mirtha estaba atenta a la pantalla desde su habitación, la conductora le dedicó unas cálidas palabras y despejó cualquier alarma: “Abuela, estoy acá poniendo todo el aguante. Despreocúpense que está bárbara, ya toma el té, tiene amigas… Está haciendo lío en la clínica la abuela”.

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Tras el reporte de salud, la atención se centró en la impactante apuesta de moda de Viale. Fiel a las tendencias de primavera y al estilo elegante del programa, la conductora se robó las miradas con un diseño exclusivo de Evangelina Bonparola: