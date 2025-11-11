Liga Nacional de básquet en el Ruca Che: triunfos vitales de Independiente y Biguá

Lo grita todo Biguá y no es para menos. Fue victoria en el cierre del partido. (Prensa Biguá)

Independiente y Biguá lograron triunfos vitales en la Liga Nacional Femenina de básquet. Habían perdido los duelos de la primera jornada, necesitaban recuperarse y lo lograron, para quedar con un idéntico registro de 4-9 en la Conferencia Sur. Las Rojas vencieron sin problemas a Lanús, por 75-63; mientras que las Verdes sufrieron hasta el final para dejar en el camino a Rocamora por 75-73. Los dos encuentros se disputaron en el Ruca Che de la capital neuquina.

En la recta final de la competencia, ambas tendrán dos partidos en Buenos Aires y después vendrá la gran revancha en el gigante del barrio San Lorenzo, prevista para el 25 de noviembre. En el debut ganó Biguá por un ajustado 75-72.

Las Rojas, con un gran segundo cuarto

Independiente picó en punta por 15-12, encontró su mejor versión en el segundo parcial y con el 43-26 camino a vestuarios, encontró la tranquilidad para cerrar el juego y bancar la posible arremetida de las Granates. Al finalizar el tercero, el tablero marcó 58-40 y fue partido liquidado.

Josefina Cortes fue la gran figura de la cancha y firmó un doble-doble con 19 puntos y 11 rebotes, mientras que Julieta Ibarra aportó 13 más 7 y Laila Raviolo, 12 y 7 asistencias. Berenice López, con 16, fue la mejor de Lanús.

Partidazo, Jugó Josefina Cortes, interna de las Rojas. (Prensa Independiente)

Si de estadísticas se trata, las Rojas terminaron con un interesante 60% de dobles con 24-40 (su rival quedó en el 37%, con 14-38), y también hubo claras diferencias en asistencias (24-9) y recuperos (15-7).

Biguá se despertó de la siesta

Biguá tuvo todo bajo control hasta el tercer cuarto (25-23, 45-33 y 77-53), pero se llevó flor de susto en el cierre cuando Rocamora ganó 20-8. Llegaron al final palo por palo e incluso las entrerrianas empataron el juego en 73. Rocío Bareilh fue a la línea, anotó los dos y llegó el triunfo de las neuquinas.

La escolta fue goleadora con 25, seguida de Martina Gutiérrez, Julia Centurión y Maitena Merino, con 11 cada una, Agustina Jourdheuil no goleó como en otras noches, pero fue la dueña de las tablas con 15 rebotes. En la visita sobresalieron Antonella González (20 y 9 rebotes), Santina Cherot (13) y Paula Santini (12).

Las dirigidas por Rubén Jaime fueron certeras desde la línea de libres y terminaron con un alto 92% (12-13), contra 12-27 (56%) de Rocamora. Así compensó la menor eficacia en tiros de campo, que favoreció a la visita: 24/66 (36%) y 38% (24-62).