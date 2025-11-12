Liga Argentina: Viedma no pudo con Deportivo Norte en su primera función como local

Deportivo Norte sorprendió a Deportivo Viedma (91-79), en el marco de la cuarta fecha de la fase regular de la Liga Argentina de básquet. El equipo de Guillermo Bogliacino tuvo su primera función en casa y chocó con el poderío de los santafesinos, que se llevaron una gran victoria del Ángel Cayetano Arias.

Desde el inicio, el team de Armstrong marcó mostró su potencial. Con gran eficacia, desplegó un juego colectivo sólido, con transiciones rápidas y una notable efectividad desde el perímetro. Viedma, por su parte, tuvo dificultades para encontrar variantes. La visita llegó a sacar una máxima de 12 (11-23) y se quedó con el primer cuarto 28-22, pese a la reacción del local.

En el segundo, Bogliacino movió el banco y ajustó la estrategia, logrando una mejor respuesta colectiva. Esa intensidad le permitió al Depo quedarse con el parcial 23-21, aunque Norte mantuvo su puntería desde el perímetro y se fue al descanso con ventaja 49-45.

Así defendió Norte, que se llevó un triunfazo de Viemda.

El Depo pasó al frente, pero Norte respondió

El inicio de la segunda mitad mostró la mejor versión de Viedma, que llegó a pasar al frente con un doble de Joaquín Petre (54-53). Sin embargo, la visita respondió con firmeza, retomó el control del juego y cerró el tercer cuarto arriba 70-62.

En el tramo final, Deportivo Norte volvió a imponer su jerarquía. Con un juego ordenado y efectivo, estiró la diferencia hasta una máxima de 17 puntos (86-69), sentenciando el resultado. Aunque Viedma intentó reaccionar, el visitante selló una sólida victoria por 91-79. Nicolás Paletta, con 17 puntos, volvió a ser el destacado de Viedma, seguido de Amen J. Cheesman, con 16. En el vencedor sobresalieron Manuel Alonso, con 22, y James Jones, con 20.

Ahora, el Depo tendrá unos días de descanso antes de afrontar su próximo compromiso: el domingo 16 de noviembre, cuando reciba a Pergamino Básquet en el Cayetano Arias. Arrancó la liga con marca de 1-3 y buscará recuperarse ante su gente.