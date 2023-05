Comienza una nueva era naranja: Deportivo Roca tiene a su flamante presidente

Hace casi 20 años, Fernando Merino guardó para siempre en un cajón la libreta de anotaciones y el viejo grabador. El periodismo dejaba de formar parte de su vida porque hacer periodismo ya no era vida para él. Buscaba un cambio y lo encontró en algunos emprendimientos privados que le permitirían a la vez volver a hacer deporte.



Prometió retomar el rugby cuando dejara el periodismo, pero fue el tenis el que ocupó aquellos tiempos libres que la profesión de la tinta y el papel le negaba.

Jamás imaginaría que años después, el hecho de pisar el polvo de ladrillo de las canchas del Complejo de Deportivo Roca le abriría la puerta a una nueva vocación: ser dirigente de un club.

Y no cualquier club: la casa paterna de Merino queda justo enfrente de la entrada principal del estadio Luis Maiolino. Por cercanía y vecindad, un sentido de pertenencia más que probado.



Luego de cuatro años al frente del Naranja, Gustavo López dejó de ser el máximo directivo del Depo y desde el martes pasado, este joven empresario de 49 años guiará los destinos del club, secundado en la vicepresidencia primera por Leonardo Ansaloni, uno de los referentes primordiales del básquet y que ya desde enero pasado era coordinador general de todas las disciplinas de la institución.



“¿Por qué quise ser dirigente? Creo que porque soy colaborativo y también creo que particularmente me gusta meterme en quilombos”.



Validamos las dos opciones que nos plantea el entrevistado y vamos por más. “Cuando me retiré de la profesión, empecé a jugar al tenis y en el 2018, durante la gestión de Jorge Escaris, Lino Mocciola que era el vicepresidente, nos pidió que armemos una subcomisión. Lo hicimos y ahí me enganché. Al año siguiente me llamó Gustavo para ver si lo quería acompañar durante su gestión, le dije que sí y a partir de ahí comencé a venir al club con otra mirada, no solo focalizada en el tenis», afirmó.

«Me fui enganchando, me fue gustando y creo que el gran reto llegó con la pandemia. El hecho de encontrarnos solos, hablo de los dirigentes, para ver cómo hacíamos para comprar un rollo de alambre y una tenaza, confirmó ese deseo de estar al servicio del club”.



Desde ahí la ligazón entre el club y Merino se consolidó y también con Gustavo López, quien le pidió para su segunda gestión que sea el tesorero. Poco después, el entonces presidente fue más allá y le pidió que sea su sucesor.



“Ahí me asusté un poco. Fue hace dos años, acá en la sede, y no le di mucha bolilla. Creí que era sólo un deseo, un comentario al pasar. A principios del año pasado me lo volvió a pedir firmemente y le dije que sí, pero faltaba mucho. Podían pasar cosas, pero no. Y acá estamos”. Merino comenzó a armar su equipo, que fue en definitiva el que lo convenció de asumir el desafío.



“Para mí es un honor que Gustavo me haya elegido. Para mí fue uno de los mejores presidentes de la historia del club. Pasamos una pandemia, con todos sus consecuencias y aún así el club se mantuvo en pie. Y lo más importante que hizo fue dejarlo saneado».

P- ¿Pero a Leo Ansaloni lo tuviste que convencer vos?

R- Algo así. Él estaba desde enero con una función, que no es de comisión directiva, y hace un mes y medio le dije ‘o sos vos o no somos ninguno’. Leo tiene un visión global y un sentido de pertenencia muy fuerte con el club. Y la verdad que me llenó de orgullo que haya aceptado y por los motivos que lo hizo. Compartimos la misma manera de ver las cosas, tenemos los mismos objetivos y por sobre todo, tanto él como Paola Ottaviani que es la vice segunda, son buenas personas.

P- El inicio de tu gestión encuentra al básquet federal en un gran momento. ¿A pesar de ello, no tener una disciplina excluyente en el club seguirá siendo un mandato a seguir?

R- Estuve los cuatro años y dos meses al lado de Gustavo, y los que estábamos en la diaria coincidíamos en la visión de igualar todas las disciplinas. Que el buen momento deportivo de alguna, como hoy lo es el básquet, no sea motivo para opacar las otras. Sino empezamos con las diferencias y para nosotros el club somos todos: el fútbol, el básquet, el tenis, la natación y el triatlón, que está creciendo cada vez más. Y si en algún momento alguna de esas áreas se dispara naturalmente, se apuntalará un poco más, pero sin descuidar las otras. Si el logro deportivo se da sin la necesidad de hipotecar el club, siempre lo vamos a acompañar. Creemos que todo es parte de un proceso madurativo. El buen momento del básquet a nivel federal fue así.

P- ¿Qué pasaría si, por ejemplo en el básquet, un logro deportivo que puede ser un salto de categoría, excede lo que el club desde sus arcas puede respaldar?

R- Si vemos que ese proceso es sustentable a través del apoyo de la gente en las boleterías, que el socio acompaña en los viajes, que los logros despiertan el interés de los sponsors, vamos a acompañar ese despegue sin dudarlo. Nos gusta competir, pero todo debe estar acompañado. ¿Sirve de algo jugar Liga Argentina de básquet con un estadio vacío?

P- Para el final de tu gestión debería estar listo el nuevo gimnasio polideportivo que se levanta acá en el Complejo. Va a haber que llenar esas tribunas…

R- Es nuestro objetivo de máxima. Los trabajos comenzaron en febrero y esta semana se terminan unos trabajos estructurales en las bases y pronto se comienza a hormigonear. Van a ser 2.000 metros cuadrados de construcción. Es una obra que toda la dirigencia se lo debe al club y principalmente al básquet.

P- ¿Qué va a pasar con el fútbol a nivel federal?

R- Nosotros venimos trabajando hace dos años con el proyecto. El primero fue con Fabián Pacheco como DT y desde el año pasado nuevamente con Diego Napolitano. El Torneo Regional Amateur del año que viene nos va a encontrar con una base más sólida que la temporada anterior. Lo haremos con el afianzamiento de nuestros jugadores y algunos de los refuerzos que vinieron el torneo anterior y se quedaron en el plantel que actualmente compite en la Confluencia. Creemos que así, al momento de empezar a planificar el certamen, no tengamos que traer diez refuerzos que solo lo que hacen es tapar la proyección de los nuestros. La idea es apuntalar el equipo sólo donde sea necesario.

P- ¿Qué es lo que no le va a faltar a tu gestión?

R- Deportivo Roca es grande de verdad, es conocido en todo el país. Y esa responsabilidad la tomo como tal, no voy a prometer lo que vamos a hacer sino que lo que puedo asegurar es que le voy a dar a la función el mayor tiempo posible e intentar seguir la disciplina y el compromiso que implementó Gustavo, cuyo aporte al club fue enorme. Fue un presidente 24/7. Estaba todo el día y toda la semana pensando, trabajando y caminando el club. Sabía cómo estaba la temperatura del agua de la pileta, si el césped de una de la canchas estaba alto, si le falta polvo a una de las canchas de tenis, que son 11, o si se quemó una luz en el Maiolino. Va a ser difícil pero nosotros intentaremos igualar ese compromiso.

La nueva CD del Depo



Presidente: Fernando Merino

Vicepresidente primero: Leonardo Ansaloni

Vicepresidenta segunda: Paola Ottaviani

Secretario: Javier Mondaca

Pro Secretaria: Gilda Schiavoni

Tesorero: Gerri Cibrán

Pro Tesorero: Diego Casemayor

Vocales Titulares: 1º Oscar del Castillo; 2º Juan Justo Epifanio; 3º Lisandro Travaglino; 4º Federico Cordoneda; 5º Hugo Cano.

Vocales Suplentes: 1º Diego Paolini; 2º Flavio Cadi; 3º Andrés Montalti; 4º Patricia Gasquez y 5º Ariel Lima.

Revisores de Cuentas: Titulares, 1º Federico Palmieri; 2º Leonardo Carrera. Suplente, 1º Enrique Epifanio