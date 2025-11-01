Con goles de Julián Álvarez y Thiago Almada, Atlético de Madrid venció 3-0 al Sevilla de Almeyda

Julián, Almada y Simeone, el trío argento festeja el triunfo de Atlético ante Sevilla.

Atlético de Madrid goleó 3-0 a Sevilla y logró su tercer triunfo consecutivo en La Liga, mientras que los andaluces no pudieron acercarse a los puestos europeos.

Simene decidió alinear a tres argentinos en su equipo: Nico González, su hijo Giuliano y Julián Álvarez, mientras que Nahuel Molina y Thiago Almada aguardaron en el banco.

En el primer tiempo, la más clara estuvo en el botín derecho de Nico González pero su disparo dio contra el poste del arco defendido por Odisseas Vlachodimos.

Los goles argentinos del Atlético Madrid ante Sevilla

La paridad se quebró a los 19 minutos de la segunda mitad cuando Julián Álvarez marcó de penal con un derechazo cruzado que superó al griego Vlachodimos, que le adivinó el palo.

¡JULIÁN, JULIÁN, JULIÁN! ¡GRAN DEFINICIÓN DE ÁLVAREZ PARA EL 1-0 DEL ATLETI SOBRE SEVILLA!



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2025

Fue el séptimo gol del cordobés en la actual liga española, que quedó a cuatro del actual Pichichi, Kylian Mbappé.

¡CONEXIÓN ARGENTINA Y GOL DE ALMADA! ¡GRAN RECUPERACIÓN DE GIULIANO SIMEONE Y 2-0 EL ATLETI SOBRE SEVILLA!



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2025

Por su parte, Thiago Almada marcó el segundo a los 67 minutos después de una jugada monumental por derecha de Giuliano. Y sobre el final del encuentro liquidó la historia Antoine Griezmann tras una asistencia de Almada.

¡FALTABA EL DE ANTOINE! Gran definición de Griezmann para que Atlético de Madrid pase a golear al Sevilla



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2025

Con esta victoria, el equipo de Simeone sigue cuarto pero ahora con 22 puntos a cinco del líder, Real Madrid, que más tarde recibirá a Valencia.


























