El italiano demostró su categoría y lo paso por arriba al alemán. Este domingo buscará el título y el 1° lugar en el ranking ATP. Los detalles.

Sinner vapuleó a Zverev y jugará la final del Masters 1000 de París frente a Auger-Aliassime

Jannik Sinner fue demasiado para Zverev. El número 1 del mundo vapuleó al alemán por 6-0 y 6-1, en tan solo 62 minutos de juego, y se metió en la gran final del Masters 1000 de París, el último de esta categoría en la temporada.

Ambos tenistas se veían las caras luego de casi una semana, tras enfrentarse en la final de Viena el pasado domingo. El italiano comenzó con un buen ritmo y ya a los 20 minutos estaba 4-0, gracias a un tenis efectivo, y la gran cantidad de fallos de Zverev, que además se vio afectado por dolores en su tobillo. Tras perder uno de los games, el alemán pidió el ingreso del doctor y se quejó del dolor: «Lo tengo hinchado del dolor», exclamó.

La segunda manga empezó con una «sorpresa». Zverev salvó un break point, mantuvo su servicio y se quedó con su primer game del partido. Pero las cosas volvieron a su rumbo inicial: el 3° del mundo se volvió a derrumbar, Sinner no bajó su eficacia, le quebró en tres ocasiones y se llevó el pase a su primera final en el torneo parisino.

En la final lo espera Felix Auger-Aliassime, de gran semana en Francia. Si el italiano se queda con el título, obtendrá su 5° Masters 1000 pero además, le arrebatará a Carlos Alcaraz el 1° puesto en el ranking ATP. La gran final de París comenzará a las 11 (hora Argentina), con televisación de ESPN.

Auger-Aliassime derrotó a Bublik y se metió en la gran final

En el primer turno, Felix Auger-Aliassime derroto a Alexander Bublik y jugará su segunda final de Masters 1000, tras Madrid 2024, donde cayó ante Rublev. El canadiense se hizo con la victoria por 7-5 y 6-4, en 1 hora y 36 minutos de juego.

Con el pase asegurado al partido por el campeonato, el número 10 del mundo se ilusiona con asegurar su clasificación al Torneo de Maestros. Si se queda con el título en París, el canadiense se ganará el último boleto a Turín. De no obtener tal resultado, deberá esperar al ATP 250 de Metz y estar pendiente al rendimiento de Lorenzo Musetti en el ATP de Atenas.