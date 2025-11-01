¿Cuánto dinero le dará la F1 a Alpine por el rendimiento de Franco Colapinto y Pierre Gasly?

En las últimas horas, se conoció el monto que se le otorgará a la escudería por sus resultados en 2025. Los detalles.

Franco Colapinto se prepara para el GP de Brasil

Franco Colapinto ya se prepara para un nuevo desafío en la Fórmula 1. En unos días, el argentino visitará Brasil para uno de los fines de semana más lindos de la temporada para el pilarense. Es que el piloto de Alpine llegará a San Pablo y allí, recibirá el cariño de miles de argentinos que cruzarán la frontera para darle apoyo en una de las últimas carreras de 2025.

En días de rumores, Colapinto todavía no fue confirmado por Alpine para el próximo año. Pero se espera que durante esta semana llegue el comunicado oficial.

Se reveló cuánto dinero recibirá Alpine por parte de la Fórmula 1

A falta de solo cuatro carreras para la finalización de la temporada 2025, Alpine ya sabe que será muy difícil sumar puntos en Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. El rendimiento de la escudería francesa fue de mayor a menor durante la temporada y Pierre Gasly solo ha podido sumar puntos en cinco carreras.

Con 20 unidades, Alpine se ubica en el último lugar de la clasificación de constructores. Mucho más lejos, con 60 puntos, está Sauber, que pelea por el octavo puesto con Haas. Por este motivo, ya se conoce cuánto dinero recibirá la escudería francesa por su rendimiento en 2025.

Al final de cada temporada, la Fórmula 1 le entrega dinero a cada escudería según su desempeño. A pesar de que estos números no salen a la luz, diversos medios especializados revelaron que el último recibirá un total de 60 millones de euros. Para cada posición que se escala en la tabla, se suman 10 millones, llegando a la suma de 150 millones para McLaren, que ya se coronó campeón.

La nueva publicidad que confirmaría la continuidad en 2026

En las últimas horas, salió a la luz una nueva publicidad de Mercado Libre, el principal sponsor del argentino, con Franco Colapinto como protagonista. En las imágenes, se lo puedo ver junto a un empleado que le entrega un pedido. Al dárselo, el piloto de Alpine dijo: «¿Firmo?«, a lo que recibió como respuesta «Sí, por favor«. El video, que tuvo una gran repercusión en las redes sociales, parece ser una clara muestra de que la escudería francesa lo confirmará al argentino en las próximas horas.