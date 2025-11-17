Con grandes espectáculos, el Prokart definió a sus campeones en Lago Escondido

En El Bolsón, el Prokart disputó sus fechas 8 y 9 de la temporada 2025 y consagró a sus campeones. Juan Ignacio Alessi, Gonzalo Castillo, Manuel Scoli, Vicente Aguilar, Ciro Suárez, Agustín Deve-Federico Fundaró y Noah Vasicek se coronaron en las diferentes divisionales. Más de 110 pilotos se dieron cita en el mítico trasado de Lago Escondido, donde la categoría cerró un gran año.

En la Super Sudam Senior, Alessi se quedó con las dos carreras y estiró a cinco la cantidad de victorias en la temporada. De esta manera, demostró porque es uno de los mejores kartistas del país y celebró el título junto al Guiffrida Kart Team. Lucciano Pessino y Facundo Bustelo lo escoltaron en ambas carreras. En la fecha del domingo, Alessi protagonizó una gran remontada, ya que tuvo problemas mecánicos en la Serie y en la Pre Final se vio involucrado en un toque con Mauricio Herbsonmer. En cambio, el sábado había dominado todas las salidas a pista.

Castillo también hizo doblete en la Super Sudam Máster y se quedó con la corona tras haber cosechado siete victorias en la temporada. El sábado le ganó por 7s5 a Gonzalo Bevilacqua y por 7s7 a Ricardo Frizzarin. Ya consagrado, el domingo estuvo más contundente aún, quedándose con todas las salidas a pista. En la final lo escoltaron Jorge Dias Gago (a 1s7) y Pierino Panebianco, a 14s5.

En la Light 150 el que se quedó con el título fue el viedmense Scoli. Si bien los triunfos del fin de semana quedaron para su coterráneo Ezequiel Ochoa y para Lautaro Jara, Scoli llegó con buen margen a la definición y se consagró de manera anticipada. El sábado fue tercero detrás de Ochoa y Lautaro Jara. La final del domingo fue ganada por este último, seguido por Bautista Castro y Ezequiel Ochoa. Scoli cosechó 4 triunfos a lo largo de la temporada.

Todos los campeones

Varilleros: Federico Fundaró-Agustín Deve

Promocional: Noah Vasicek

Sudam Senior: Juan Ignacio Alessi

Junior 150: Ciro Suárez

Pista 150: Juan Manuel López

Pista 150 graduados: Juan Pablo Bonoris

Junior 125: Vicente Aguilar

Sudam Master: Gonzalo Castillo

Light 150: Manuel Scoli

Light 150 Graduados: Sebastián Umaña

Vicente Aguilar y Ciro Suárez cerraron un gran torneo.

Aguilar y Suárez, inalcanzables

En la Junior 125 el que descolló fue Aguilar, ganando ambas fechas y alcanzando las cinco victorias en el año. El sábado lo escoltaron Joaquín Bruno y Máximo Estebánez y el domingo lo acompañaron en el podio Joaquín y Tomás Bruno. De esta manera, Aguilar comienza a cerrar un brillante 2025, en el cual se consagró subcampeón Sudamericano de karting.

Suárez, en la Junior 150 igualó la marca de Gonzalo Castillo y también cosechó siete triunfos en el año. A pesar de un desperfecto mecánico que lo privó del triunfo del sábado, el domingo corrió con un motor alternativo y dejó atrás en la final a Lautaro Reyes y a Joaquín Troncoso, quien fue quien ganó la final del sábado, escoltado por el campeón y con Reyes en el tercer lugar.

López y la lista continúa

En una de las divisionales más competitivas, la 150 Pista, se consagró Juan Manuel López. El título lo abrochó en la clasificación del domingo, tras la victoria del sábado, cuando aventajó a Marco Alzamendi por 9s9 y a Julián Riquelme (de espectacular remontada) por 11s3. Ya el domingo, el triunfo quedó en poder del joven centenariense Agustín Maraschini, que le sacó 1s5 a López y 9s9 a Riquelme. López se impuso en dos fechas del año y celebró junto a su equipo, el PSV.

En la Varilleros se consagró el binomio integrado por Federico Fundaró y Agustín Deve. A lo largo de la temporada se quedaron con cuatro finales. Eric Douglas triunfó el sábado con 1s7 de margen sobre Miguel López y de 1s8 sobre Deve. El domingo ganó el propio Debe, dejando atrás a Eric Douglas y a López.

Ya en la promocional, Mateo Álvarez se quedó con las dos finales y el título quedó en manos de Noah Vasicek. En la Escuelita ganaron Emiliano Fernández y Lorenzo Neman. Cabe destacar que Leandro Cerda se quedó con las dos finales de la Light 150 Graduados (el campeón fue Sebastián Umaña) y que Marcelo Mosqueira y Víctor Villalba triunfaron en la 150 Pista Graduados, dónde el campeón fue Juan Pablo Bonoris.

La temporada 2026 del Prokart daría inicio en febrero y se correrían 10 fechas a lo largo de la temporada.