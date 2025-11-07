Con la confirmación de Colapinto, así queda la parrilla de la Fórmula 1 para la temporada 2026
El piloto argentino es el 19° confirmado para la máxima del año que viene. Sólo quedan tres lugares, pero están muy cerca de cerrarse.
Franco Colapinto ya tiene su butaca para el 2026 y la parrilla de la Fórmula 1 está prácticamente completa. Los lugares ocupados son 19 y apenas faltan tres para llenar, aunque están muy cera de cerrarse. La decisión de Alpine era una de las más esperadas y ahora sólo quedan tres vacantes, aunque son números puesto: Isaac Hadjar como compañero de Max Verstappen en Red Bull, y la dupla de Racing Bulls, Liam Lawson y Arvid Lindblad.
Con estos nombres arrancará la 2026
McLaren: Oscar Piastri y Lando Norris
Red Bull: Max Verstappen e Isaac Hadjar
Ferrari: Lewis Hamilton y Charles Leclerc
Mercedes: George Russell y Kimi Antonelli
Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll
Williams: Carlos Sainz y Alex Albon
Racing Bulls: Liam Lawson y Arvid Lindblad
Haas: Esteban Ocon y Oliver Bearman
Sauber: Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto
Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto
Cadillac: Sergio Pérez y Valtteri Bottas
(en negrita, los tres que faltan confirmar)
Las últimas confirmaciones
Con Yuki Tsunoda casi fuera de Red Bull, su reemplazante en la escudería austríaca sería Isack Hadjar, el mejor rookie del año, de gran temporada en Racing Bulls. Precisamente, el japonés asomaba como una opción para RS, pero sus flojos desempeños lo dejarían afuera. Además, la escudería ya no tendrá el soporte de la Honda, que dejará de proveer motores al equipo
