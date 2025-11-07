Con la confirmación de Colapinto, así queda la parrilla de la Fórmula 1 para la temporada 2026

No lo dejen afuera. Se terminó la espera y Franco Colapinto seguirá en la máxima durante el 2026. (AP)

Franco Colapinto ya tiene su butaca para el 2026 y la parrilla de la Fórmula 1 está prácticamente completa. Los lugares ocupados son 19 y apenas faltan tres para llenar, aunque están muy cera de cerrarse. La decisión de Alpine era una de las más esperadas y ahora sólo quedan tres vacantes, aunque son números puesto: Isaac Hadjar como compañero de Max Verstappen en Red Bull, y la dupla de Racing Bulls, Liam Lawson y Arvid Lindblad.

Con estos nombres arrancará la 2026

McLaren: Oscar Piastri y Lando Norris

Red Bull: Max Verstappen e Isaac Hadjar

Ferrari: Lewis Hamilton y Charles Leclerc

Mercedes: George Russell y Kimi Antonelli

Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll

Williams: Carlos Sainz y Alex Albon

Racing Bulls: Liam Lawson y Arvid Lindblad

Haas: Esteban Ocon y Oliver Bearman

Sauber: Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto

Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto

Cadillac: Sergio Pérez y Valtteri Bottas

(en negrita, los tres que faltan confirmar)

Las últimas confirmaciones

Con Yuki Tsunoda casi fuera de Red Bull, su reemplazante en la escudería austríaca sería Isack Hadjar, el mejor rookie del año, de gran temporada en Racing Bulls. Precisamente, el japonés asomaba como una opción para RS, pero sus flojos desempeños lo dejarían afuera. Además, la escudería ya no tendrá el soporte de la Honda, que dejará de proveer motores al equipo