¡Franco Colapinto 2026! El argentino fue confirmado como piloto titular de Alpine para la próxima temporada

Llegó la noticia que tanto esperábamos. A las 10:43 de la mañana, Alpine hizo oficial lo que era un secreto a voces. Franco Colapinto fue confirmado como piloto oficial para la escudería francesa en 2026. De esta forma, el pilarense ocupará el segundo asiento, acompañando al francés Pierre Gasly.

La publicación fue acompañada con la clásica frase de Adrián Puente: «Vamos Nene«. Luego, vino el anuncio: «Franco Colapinto completa nuestra alineación de pilotos 2026, trayendo mayor estabilidad y continuidad al equipo para la nueva era de la regulación«

«Ha sido un camino largo y difícil y estoy muy orgulloso de tener la oportunidad de volver a correr con este equipo en 2026«.

«Tener tantos fans acompañándonos a mí y al equipo es la razón por la que salimos a correr, y el año que viene, cuando se reinicie la Fórmula 1, esperamos poder dar a todas las personas que nos alientan algo por lo que sonreir y celebrar de verdad ¡Vamos Alpine!«.

La cuenta oficial de la Fórmula 1 también se hizo eco del anuncio. Con su tradicional placa posteó: «Última hora: Franco Colapinto competirá con Alpine en 2026 junto a Pierre Gasly«.

El enigmático posteo de Alpine que había ilusionado a los fanáticos

Durante la noche del jueves, Alpine había realizado una publicación enigmática que ilusionó a todos los fanáticos del argentino. Cerca de las 20, la escudería francesa posteó «07 11 25«, refiriéndose a la fecha del calendario de este viernes.

Además, la descripción dejó una pista clara: «¿Ya has hecho las cuentas?«, un juego que invita a la suma de las cifras y el resultado es 43, el número de Franco Colapinto.

Al pilarense también se le escapó una palabra. En una charla, Colapinto expresó su felicidad de correr en Brasil: «Es el momento del año que más estaba esperando. Desde que empecé el año sabía que no iba a ser piloto titular, si soñaba con una sola cosa, era con correr en Interlagos con todos los aficionados, con toda la gente apoyándome. Era lo único que quería hacer: estar acá como piloto titular y estar acá con Alpine«. En este testimonio, el argentino utilizó la palabra «titular» que ya daba varias pistas sobre el posible anuncio.