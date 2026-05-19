Con la vuelta de Cancio, se presentó la fecha del Rally Argentino en Cutral Co y Plaza Huincul

El próximo fin de semana se disputará la tercera fecha del Rally Argentino en Cutral Co y Plaza Huincul en la prueba denominada como el «Rally del Petróleo y los Dinosaurios».

Es el regreso de la categoría a la comarca después de cuatro años. Además será la vuelta de Alejandro Cancio, ganador de la general en la última edición en 2022. Ahora con el rol de organizador, se vestirá nuevamente de piloto solo por esta fecha.

Hoy al mediodía se realizó la conferencia de prensa oficial con la participación de los intendentes Ramón Rioseco y Claudio Larraza. También participaron pilotos y autoridades de APRRYN Sur. Por la tarde se confirmó la inscripción de 52 binomios.

«Ha sido toda una vida dedicada al automovilismo, al rally y a esta pasión que me hizo tener una relación estrecha con mi viejo y que disfruté tanto. Es un buen momento, me da un poco de nostalgia, de volver a sentir cosas que hacía rato no sentía. Estoy en el tema de la organización de la carrera, así que estoy corriendo más abajo del auto que arriba en este momento», aseguró Cancio en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

«Nunca me fui de la actividad, sigo ligado, tengo el auto y el equipo. Sabía que en algún momento cuando se diera la oportunidad de correr como local o en alguna Vuelta de la Manzana, si tenía todo alineado, lo iba a hacer y sucedió así. La licencia médica la hice a principio de año, por las dudas», agregó.

Cancio afirmó que no busca un resultado, en un regreso más apuntado a lo emocional que a lo estrictamente deportivo. «Me lo voy a tomar con calma, no tengo aspiraciones deportivas ya que no es una vuelta a la competición. Hace dos años y medio que no corro de forma profesional. Manejé una vez este auto pero no lo volví a probar. Mucha gente de la zona que me sigue me pidió una carrera más, yo no pude despedirme acá y esta es una buena oportunidad», señaló.

Los protocolos de seguridad serán aplicados rigurosamente después del fatal accidente en Mina Clavero el mes pasado en la segunda fecha donde también se corrió el Sudamericano. Los controles serán estrictos y se suspenderán tramos si el público se ubica en sectores prohibidos.

Los 52 binomios inscriptos

El cronograma

Viernes 22 de mayo

14:00 – Shakedown: Cutral Có

Sábado 23 de mayo

10:28 – PE 1: Barda González – Camino Invierno (I)

11:01 – PE 2: Camino Invierno – Ruta 17 (I)

11:24 – PE 3: Ruta 17 – Chacras (I)

13:37 – PE 4: Barda González – Camino Invierno (II)

14:10 – PE 5: Camino Invierno – Ruta 17 (II)

14:33 – PE 6: Ruta 17 – Chacras (II)

Domingo 24 de mayo

08:43 – PE 7: Planta de Gas – Ruta 17 (I)

09:31 – PE 8: El Molino – El Zanjón (I)

11:34 – PE 9: Planta de Gas – Ruta 17 (II)

12:22 – PE 10: El Molino – El Zanjón (II)