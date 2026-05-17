Esequiel Klein se quedó con la victoria en el Rally Integración del Valle Medio

Esequiel Klein (Ford Ka) se quedó con la clasificación general y la A6 en el Rally Integración del Valle Medio, que se corrió en caminos de Luis Beltrán, Choele Choel, Lamarque y Pomona. Fue el primer triunfo de la temporada para el actual monarca de la divisional.

En la clasificación general, el neuquino se impuso al Ford Fiesta de la RC5 de Omar Kovacevic, por 8s8. El tercer escalón del podio fue para Marcos Craievich, a 10s7 de Klein. Completaron los diez primeros de la general: Octavio Fernández, Claudio Bustos, Lucas Craievich, Domingo Cirillo, Darío Vázquez, Federico Fernández y Luis Beltrán. Fue la tercera fecha del certamen.

Con un tiempo de 1h01m26s2, Klein completó los 94,20 kilómetros de pruebas especiales, a un promedio de 69,14 km/h. En la A6, le sacó 49s9 al cutralquense Claudio Bustos y 2m06s5 a Matías Cáceres, quien con la navegación de Marco Rivero se subió por primera vez a un podio desde que dejó el TC neuquino para incursionar en la modalidad de los derrapes. Oscar Paynemil quedó cuarto.

Klein protagonizó una gran disputa con Mauro Debasa, hasta que este último tuvo que abandonar. Al término del primer tramo, Debasa se impuso por apenas 5 décimas. Luego de la PE 2, Klein pasó a liderar por 2s3. Tras la PE 3, Debasa retomó el liderazgo, con un margen de sólo una décima.

El sábado terminó con Klein arriba, con sólo 2 décimas de ventaja. Ya en el primer tramo del domingo, Klein incrementó la diferencia a 5s2, hasta que Debasa abandonó en el transcurso de la PE 6. De esa manera, se terminó la batalla y Klein terminó ganando con 49s9 de margen sobre Claudio Bustos. El último triunfo de Klein había sido en Bariloche, en la última fecha del 2025.

En la RC5, Omar Kovacevic (Ford Fiesta) se impuso de punta a punta. Ganó la primera etapa con un margen de 33s9 y en la general se quedó con la victoria con 1m00s7 sobre Lucas Craievich. Tercero quedó Domingo Cirillo, a 1m20s4. Más atrás arribaron Darío Vázquez, Federico Fernández, Luis Beltrán, Jorge Grassano, Nestor Lasagno, Javier Altamiranda, Hernán Fiore, Ariel Umaña y Maximiliano Pedrosa. El último triunfo del chubutense Kovacevic en el rally regional había sido el año pasado en Cervantes.

Omar Kovacevic ganó en la RC5. (Foto: Gentileza Omar de los Santos)

Marcos Craievich (VW Gol) se impuso en la A8. Facundo Sabas lideraba la carrera hasta que abandonó en la PE 5, la primera del domingo. En ese tramo también desertaron Damián Vasiluk y Guillermo Fantini. A partir de allí, Marcos Craievich se adueñó de la punta y terminó ganando con sólo 15s6 de ventaja sobre Sergio Fernández, en lo que fue el margen más ajustado del fin de semana. También abandonaron Maximiliano Debasa y Miguel Carbonell, por lo que sólo Craievich y Fernández completaron la carrera. Craievich volvió a ganar una carrera luego de diez meses, ya que su último triunfo fue en la Manzana regional del año pasado, en la A7, que no tuvo autos clasificados en esta carrera.

Marcos Craievich se impuso en la A8. (Foto: Gentileza Omar de los Santos)

Octavio Fernández (Ford Fiesta Kinetic) está imparable y, luego de dominar de principio a fin, se quedó con su tercer triunfo de la temporada en la N2. Esta vez, le sacó 2m07s3 a Leandro Paulovich y 2m38s2 a Pablo Díaz. Más atrás llegaron Ariel Martin, Santiago Bavastro y Toufic Salem. Fernández es el actual campeón y el claro referente de la divisional. Abandonaron Javier Mozzi Zovich y Jonatan Mercado. La diferencia de Fernández sobre Paulovich fue la más amplia del fin de semana.

Otro que es una clara referencia es Agustín Pistagnesi (VW Gol) en la N1. Al igual que Octavio Fernández, alcanzó su tercer triunfo en tres fechas disputadas. Le sacó 1m06s5 a Gerardo Barrera y más de 5 minutos a un complicado Alejandro Zambón.

La RC5 Light fue para Juan José Revert (Ford Ka), con 1m13s3 de margen sobre Pedro Chaima. Abandonaron Felipe Debasa (ganó la primera especial) y Claudio Astorga. Para Revert fue el primer triunfo. No tuvo inconvenientes para dominar a partir de abandono de Debasa y terminó subiéndose a lo más alto del podio.

Por último, la A1 fue para Erick Regliner (VW Gol), quien venía de ganar en General Roca y ya suma seis triunfos en su historial. Segundo fue Rubén Martínez a casi dos minutos del vencedor. Abandonaron Darian Regliner y Fabricio D’Amico. Regliner sumó puntaje ideal, ya que también ganó la primera etapa. La cuarta fecha del certamen regional de rally se correrá entre el 12 y el 14 de junio en Los Menucos.