Con Messi de titular: el probable equipo de Argentina para el último amistoso del año ante Angola

La Albiceleste se entrena en Alicante, España, antes de partir a Angola.

La Selección Argentina se prepara para despedir el 2025 con un amistoso este viernes, desde las 13, ante Angola en la ciudad de Luada. El partido será el único compromiso de la fecha FIFA y llega en medio de una gira marcada por las bajas y las complicaciones derivadas de los trámites sanitarios para ingresar al país africano.

Cómo sería la formación de Argentina para enfrentar a Angola

En el arco, la principal novedad será la presencia de Gerónimo Rulli. El arquero del Olympique de Marsella, que viene de ser figura en la Ligue 1, le ganó la pulseada a Walter Benítez para reemplazar a Dibu Martínez, quien fue preservado para darle minutos a los suplentes. Benítez, con poca continuidad en el Crystal Palace, podría sumar minutos desde el banco.

Los laterales de la defensa también tendrán novedades. Las ausencias de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña abrieron la puerta para que Juan Foyth ocupe el lateral derecho y Nicolás Tagliafico el izquierdo. En el centro, Cristian Romero y Nicolás Otamendi seguirán como dupla titular.

En el mediocampo, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada y Giovani Lo Celso serían los elegidos. La baja de Enzo Fernández, que arrastra un edema óseo en la rodilla derecha, obligó a Scaloni a buscar alternativas.

El propio jugador del Chelsea explicó que decidió descansar para llegar en óptimas condiciones al tramo final de la temporada y al Mundial 2026.

En la delantera, la presencia de Lionel Messi está confirmada. El público africano espera verlo en acción y Scaloni planea ponerlo desde el arranque, acompañado por Lautaro Martínez. José Manuel López y Joaquín Panichelli aguardarán su oportunidad en el banco.

El probable equipo de Argentina para enfrentar a Angola

Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada y Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez.