Pato Fillol, campeón del mundo en 1978, ingresó al Salón de la Fama del Futbol Internacional

Este martes, Ubaldo el «Pato» Fillol recibió uno de los honores más grandes para un futbolista. El ex arquero de la Selección Argentina fue reconocido por su gran trayectoria y ya es nuevo miembro del Salón de la Fama del Futbol Internacional.

La ceremonia se realizó en Pachuca, México. El arquero estuvo acompañado por su familia y seres queridos. Al subir al escenario, fue condecorado con el tradicional saco que distingue a los miembros. Además, agradeció el homenaje: «Estoy realmente emocionado, contento y feliz. Estar en el Salón de la Fama es algo que realmente yo soñaba. Quiero compartir este hermoso premio con mis compañeros y cuerpo técnico de esa hermosa selección de 1978 que le dio el primer título mundial a mi país», señaló.

¡OTRO CAMPEÓN DEL MUNDO! 🏆🇦🇷🧤



Ubaldo Matildo Fillol es investido en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional por la gran trayectoria que tuvo bajo los 3 palos 🫡



EN VIVO 🔴👇https://t.co/kVa5a8X962 pic.twitter.com/8X0KgsBUHo — Claro Sports (@ClaroSports) November 12, 2025

El Pato fue el único argentino reconocido en este 2025. Otros futbolistas que también recibieron el reconocimiento fueron: Iker Casillas, René Higuita, Dunga, Diego Forlán y Gary Lineker, entre otros.

A lo largo de su carrera, el Pato Fillol se convirtió en un referente del arco argentino. Entre 1974 y 1985, disputó 58 partidos oficiales con la Selección Argentina, donde jugó dos mundiales (1978 y 1982). Es el segundo arquero con más presencias en la albiceleste, solo superado por Sergio Romero con 96.

¿Qué otros argentinos integran el Salón de la Fama del Futbol?

El Salón de la Fama del Futbol fue inaugurado en 2011 y tiene su sede en Pachuca, México. Además, el organismo internacional tiene el aval de FIFA. Todos los años, 140 periodistas de todo el mundo eligen los candidatos y se realiza una votación para elegir a los futuros deportistas galardonados.

Ya hay varios argentinos que forman parte de este selecto grupo: la lista la integran Diego Armando Maradona y Alfredo Di Stéfano, Javier Zanetti, Gabriel Batistuta, Carlos Salvador Bilardo, Jorge Valdano, Daniel Passarella, César Luis Menotti, Mario Alberto Kempes, Amadeo Carrizo, Juan Román Riquelme y Diego Simeone.