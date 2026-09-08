Con Messi y Lautaro en la nómina, se conocieron los 30 candidatos a ganar el Balón de Oro

El astro va por su noveno galardón, mientras que el bahiense quiere su primera distinción.

Lionel Messi y Lautaron Martínez son los dos argentinos candidatos a ganar el Balón de Oro, de acuerdo al listado que oficialmente se conoció esta mañana y que incluye un total de 30 jugadores del mundo aspirantes a hacerse del prestigioso galardón que entrega la revista France Football.

La ceremonia, que además tendrá al argentino Emiliano «Dibu» Martínez entre los candidatos al mejor arquero, será el 26 de octubre en The London Palladium de Londres.

La Pulga, que ya se acreditó el premio en ocho oportunidades, fue la máxima figura de la Selección Argentina en el pasado Mundial 2026, considerado por muchos el mejor jugador del certamen mundialista a pesar de la derrota argentina en la final ante Espala.

El jugador de Inter Miami convirtió ocho tantos, marcó nuevos récords mundiales y brilló con dos asistencias en el histórico triunfo por 2-1 ante Inglaterra en semifinales, uno de los partidos más especiales de todo el campeonato.

Messi va por su noveno Balón de Oro. Desde su primera candidatura en 2006, estuvo nominado 17 veces y se quedó con el premio en ocho oportunidades (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023). Es el máximo ganador de la historia.

El otro argentino que está entre los 30 mejores futbolistas del mundo es Lautaro Martínez. El Toro, goleador y capitán del Inter, viene de conquistar el Scudetto italiano y de ser figura en la Selección Argentina, convirtiendo tres goles en el Mundial y vistiéndose de héroe en la victoria ante Inglaterra en las semifinales.

Por otra parte, Dibu Martínez irá por el Trofeo Lev Yashin al mejor arquero (ya lo ganó en 2023 y en 2024). Mientras tanto, Lionel Scaloni no está entre los técnicos candidatos.

Los 30 candidatos a ganar el Balón de Oro