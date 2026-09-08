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Tarta proteica de pollo: una receta fácil, rica y llena de proteínas

El relleno combina pollo con huevo y verduras, logrando una preparación sabrosa y con un buen aporte de proteínas.

Redacción

Por Redacción

Tarta de pollo y verduras. Foto ilustrativa.

Tarta de pollo y verduras. Foto ilustrativa.

Si buscás una comida casera, práctica y saciante, esta tarta proteica de pollo es una excelente opción. Lleva pocos ingredientes, se prepara fácilmente y permite aprovechar pollo cocido que haya quedado de otra comida.

Además, puede servirse tanto caliente como fría, por lo que resulta ideal para llevar al trabajo, preparar con anticipación o resolver una cena sin demasiadas complicaciones.

Ingredientes

Para la masa:

  • 1 taza de harina integral
  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de aceite
  • 3 cucharadas de agua
  • 1 pizca de sal

Para el relleno:

  • 400 gramos de pechuga de pollo cocida y desmenuzada
  • 2 huevos
  • 100 gramos de queso crema o yogur natural
  • 1 cebolla
  • 1/2 morrón
  • 1 zanahoria pequeña
  • 50 gramos de queso rallado
  • Sal y pimienta a gusto
  • Pimentón y orégano a gusto
  • 1 cucharadita de aceite

Preparación

  1. Preparar la masa. Colocar la harina integral en un recipiente, sumar el huevo, el aceite, el agua y una pizca de sal. Integrar hasta obtener una masa suave. Si hace falta, agregar unas gotas más de agua.
  2. Formar un bollo, cubrirlo y dejarlo descansar durante unos minutos.
  3. Hacer el relleno. Cortar la cebolla, el morrón y la zanahoria en pequeños trozos. Saltearlos en una sartén con una cucharadita de aceite hasta que estén tiernos.
  4. Incorporar el pollo cocido y desmenuzado y condimentar con sal, pimienta, pimentón y orégano.
  5. En un recipiente aparte, batir los dos huevos junto con el queso crema o yogur. Agregar esta mezcla al pollo y las verduras e integrar bien.
  6. Armar la tarta. Estirar la masa y colocarla en una tartera previamente aceitada. Distribuir el relleno de manera pareja y terminar con el queso rallado.
  7. Llevar a un horno precalentado a 180 °C durante unos 30 a 40 minutos, hasta que la masa esté cocida y la superficie quede dorada.
  8. Dejar reposar unos minutos antes de cortar y servir.

Un truco para hacerla todavía más proteica

Para aumentar el aporte de proteínas se puede utilizar más cantidad de pollo, sumar una clara de huevo adicional al relleno o reemplazar parte del queso crema por yogur griego natural. También se puede preparar una versión sin masa y cocinar el relleno directamente en una fuente, como una especie de tarta sin base.

Esta receta admite además distintas verduras: espinaca, zapallito, brócoli o choclo pueden incorporarse al relleno según lo que haya disponible en casa.


Temas

pollo

Receta fácil

Si buscás una comida casera, práctica y saciante, esta tarta proteica de pollo es una excelente opción. Lleva pocos ingredientes, se prepara fácilmente y permite aprovechar pollo cocido que haya quedado de otra comida.

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