Tarta proteica de pollo: una receta fácil, rica y llena de proteínas
El relleno combina pollo con huevo y verduras, logrando una preparación sabrosa y con un buen aporte de proteínas.
Si buscás una comida casera, práctica y saciante, esta tarta proteica de pollo es una excelente opción. Lleva pocos ingredientes, se prepara fácilmente y permite aprovechar pollo cocido que haya quedado de otra comida.
Además, puede servirse tanto caliente como fría, por lo que resulta ideal para llevar al trabajo, preparar con anticipación o resolver una cena sin demasiadas complicaciones.
Ingredientes
Para la masa:
- 1 taza de harina integral
- 1 huevo
- 2 cucharadas de aceite
- 3 cucharadas de agua
- 1 pizca de sal
Para el relleno:
- 400 gramos de pechuga de pollo cocida y desmenuzada
- 2 huevos
- 100 gramos de queso crema o yogur natural
- 1 cebolla
- 1/2 morrón
- 1 zanahoria pequeña
- 50 gramos de queso rallado
- Sal y pimienta a gusto
- Pimentón y orégano a gusto
- 1 cucharadita de aceite
Preparación
- Preparar la masa. Colocar la harina integral en un recipiente, sumar el huevo, el aceite, el agua y una pizca de sal. Integrar hasta obtener una masa suave. Si hace falta, agregar unas gotas más de agua.
- Formar un bollo, cubrirlo y dejarlo descansar durante unos minutos.
- Hacer el relleno. Cortar la cebolla, el morrón y la zanahoria en pequeños trozos. Saltearlos en una sartén con una cucharadita de aceite hasta que estén tiernos.
- Incorporar el pollo cocido y desmenuzado y condimentar con sal, pimienta, pimentón y orégano.
- En un recipiente aparte, batir los dos huevos junto con el queso crema o yogur. Agregar esta mezcla al pollo y las verduras e integrar bien.
- Armar la tarta. Estirar la masa y colocarla en una tartera previamente aceitada. Distribuir el relleno de manera pareja y terminar con el queso rallado.
- Llevar a un horno precalentado a 180 °C durante unos 30 a 40 minutos, hasta que la masa esté cocida y la superficie quede dorada.
- Dejar reposar unos minutos antes de cortar y servir.
Un truco para hacerla todavía más proteica
Para aumentar el aporte de proteínas se puede utilizar más cantidad de pollo, sumar una clara de huevo adicional al relleno o reemplazar parte del queso crema por yogur griego natural. También se puede preparar una versión sin masa y cocinar el relleno directamente en una fuente, como una especie de tarta sin base.
Esta receta admite además distintas verduras: espinaca, zapallito, brócoli o choclo pueden incorporarse al relleno según lo que haya disponible en casa.
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