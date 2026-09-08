Paseo del río Neuquén: el municipio logró un acuerdo con Bocahue para el acceso público a la costa

Tras seis años de conflicto judicial, la municipalidad y el consorcio del barrio privado Bocahue lograron un acuerdo. Foto: Emiliano Ortiz.

El paseo costero sobre el río Neuquén completará su recorrido en la zona este de la capital: tras seis años de conflicto judicial, la municipalidad y el consorcio del barrio privado Bocahue lograron un acuerdo que permitirá habilitar el acceso público a ese sector.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, explicó que continuarán con los ajustes finales del proyecto para avanzar con el llamado a licitación y comenzar las obras.

«Nos van a permitir el 100% de las costas libres»

«Desde el inicio de la gestión, empezamos a trabajar con los distintos privados que no dejaban la circulación libre a las costas del río«, recordó el secretario de Gobierno y Coordinación, Juan Hurtado.

Detalló que, al no lograr un acuerdo con el barrio privado Bocahue, el intendente, Mariano Gaido, emitió un decreto que intimaba al retiro de los alambrados para garantizar la libre circulación. Como la medida tampoco fue cumplida, el municipio debió recurrir a una instancia judicial.

«Después de un largo proceso, de una serie de recursos y acciones dilatorias, logramos en un momento de diálogo que el barrio se allane a la pretensión de la municipalidad y presentamos el acuerdo que fue homologado ayer«, precisó.

Aclaró que ninguna vivienda del barrio privado invade el espacio público: «las casas están dentro del límite del barrio, después el espacio público estaba cerrado y no se permitía el acceso, por lo cual se van a mover los alambrados perimetrales que impiden la circulación sobre la costa«.

Por su parte, Pasqualini sostuvo «estas obras que son tan esperadas, nos van a permitir el 100% de las costas libres, que era lo que habíamos planteado al principio de gestión».

Aseguró que el barrio Bocahue «va a tener el cerco perimetral como corresponde, y el resto de la ciudadanía va a tener el derecho de disfrutar de costas libres. No hay familias perjudicadas ni casas perjudicadas«.

Destacó que el proyecto para el nuevo tramo está «prácticamente listo, que seguramente vamos a tener que hacer algunos ajustes. Una vez que esos ajustes estén hechos, este proyecto se va a licitar y se va a dar inicio a estas obras«.