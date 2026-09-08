Medio Oriente: sanciones a aerolíneas de Irán, ataque en Arabia Saudita y el petróleo rozó los US$100

Irán estableció a primera hora del martes un precio más alto para los mayores consumidores de gasolina, informaron medios estatales, el más reciente apretón económico provocado por meses de guerra en Medio Oriente. Es el segundo aumento de este tipo desde diciembre. Por otro lado, hoy Estados Unidos comunicó que sancionará a «todas las aerolíneas» de la república islámica. En otro de los frentes del conflicto y en medio de una escalada, los rebeldes hutíes de Yeme atacaron objetivos en Arabia Saudita, entre ellos instalaciones del gigante petrolero Aramco.

El precio del petróleo Brent volvió a estar en alza este martes. Rozó los US$100 el barril en un momento de la jornada. Ahora cotiza alrededor de los US$98, según el reporte de Investing. El máximo del día fue de US$99,85.

Aumento de la gasolina en Irán

La suba del precio de la gasolina en Irán pueden ser delicados y contribuir a la inflación. Un aumento en 2019 desató protestas en todo el país y una represión que presuntamente dejó más de 300 muertos. Sin mencionar específicamente la guerra con Estados Unidos, el anuncio del gobierno citó la “situación actual”, y añadió que el dinero adicional que se recaude por el aumento de precios se entregará a los hogares.

Bajo el nuevo sistema, las personas que rebasen su cuota de 110 litros (29 galones) de gasolina al mes ahora deberán pagar 100.000 riales (unos 7 centavos de dólar) por litro, el doble de lo que han estado pagando desde diciembre.

Irán todavía tiene algunos de los precios de la gasolina más bajos del mundo, pero el aumento se suma a las presiones diarias para muchos de los más de 90 millones de habitantes del país. La moneda ya venía cayendo a mínimos históricos y el poder adquisitivo se ha debilitado. El dólar estadounidense se cotizaba a 2,22 millones de riales el lunes.

Keramat Veis Karami, director general de la empresa estatal de distribución de petróleo, dijo que la nueva tarifa de la gasolina afectaría al 15% de los consumidores, informó la agencia oficial de noticias IRNA.

Sanciones a aerolíneas de Irán

Otra de las sanciones que sufrió Irán fue en su espacio aéreo. Estados Unidos impuso una medida contra «todas las aerolíneas iraníes», como parte del aumento de su presión económica en medio de la guerra.

El Departamento del Tesoro informó que la medida apunta a «36 objetivos por apoyar el sector de la aviación de Irán, que el régimen utiliza para transportar armas, personal y carga ilícita».

Entre ellas figuran 27 aerolíneas iraníes y empresas con sede en países como Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Malasia y Kazajistán. «Básicamente, estamos sacando del mercado todo el sector de la aviación de la economía iraní», declaró a los periodistas un funcionario del Tesoro estadounidense bajo condición de anonimato.

Ataque contra un gigante petrolero en Arabia Saudita

Los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por Irán, atacaron varios objetivos en el suroeste de Arabia Saudita, entre ellos instalaciones del gigante petrolero Aramco, donde 73 personas resultaron heridas, informaron el martes las dos partes.

«Drones y misiles yemeníes bombardean al enemigo saudí», escribió Ansarollah en la plataforma de mensajería Telegram.

Los hutíes, que en los últimos días han lanzado una ofensiva en Yemen, acusaron el lunes a Riad de haber atacado diferentes zonas del país, en una guerra cada vez más intensa.

AFP y AP