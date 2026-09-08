Murió a los 101 años Liberata Ríos, la Ciudadana Ilustre que marcó la historia de San Martín de los Andes

Murió Liberata Ríos, Ciudadana Ilustre de San Martín de los Andes y referente de la participación de las personas mayores. «Nadie muere cuando deja enseñanzas», expresó la Municipalidad. A sus 101 años, la comunidad cordillerana de Neuquén la despide «con tristeza, pero también con mucho amor y agradecimiento».

Nacida en Collón Cura, Liberata vivió desde pequeña en San Martín de los Andes, ciudad en la que construyó una historia marcada por el esfuerzo, el aprendizaje y el compromiso con la comunidad. Junto con su madre tuvo un almacén de ramos generales y, con el paso de los años, se convirtió en una protagonista activa de la vida social y cultural.

Su trayectoria recibió distintas distinciones. En 2009, la entonces intendenta Luz María Sapag le entregó un reconocimiento al Mérito; en 2014, el Consejo Provincial de la Mujer la declaró mujer destacada de Neuquén, y el Concejo Deliberante local le otorgó la distinción de Ciudadana Ilustre.

Dolor en San Martín de los Andes por la muerte de Liberata Ríos.

Una vida dedicada a aprender y participar en San Martín de los Andes

Liberata cursó la escuela primaria y la secundaria durante su adultez. A los 84 años completó el nivel medio en el CPEM 57, un logro que reflejó la perseverancia que caracterizó su vida y que la transformó en un ejemplo para distintas generaciones de la localidad cordillerana.

También ocupó un lugar central en la defensa de los derechos y la participación de las personas mayores. Junto con Dorila Fleitas promovió la creación del Consejo Municipal de Adultos Mayores de San Martín de los Andes, que se concretó en 2014. Además, integró el Club de Día desde su apertura, en 2013.

Su actividad se extendió a numerosos espacios. Participó hasta hace poco tiempo en torneos de ajedrez, talleres de teatro y literatura, además de otras propuestas culturales. Como integrante del Coro Cantacantos recorrió distintas ciudades del país y también representó a organizaciones de adultos mayores de Neuquén.

El intendente Carlos Saloniti destacó «el ejemplo de Liberata, la alegría, la perseverancia, sus enseñanzas y la amorosidad» con la que transitó su vida. Según expresó el jefe comunal, la Vecina Ilustre «dejó huellas imborrables» en la comunidad sanmartinense.

El festejo de sus 100 años y un recuerdo imborrable

En enero de 2025, Liberata celebró su cumpleaños número 100 con un desayuno en el teatro San José. La acompañaron Saloniti, familiares, amistades y compañeros del Club de Día. También participaron la presidenta del Concejo Deliberante, Natalia Vita; el secretario de Cultura, Gustavo Santos, y Nicolás Escobar, en representación de la Secretaría de Desarrollo Humano.

Amigos, familiares y funcionarios la acompañaron por sus 100 años.

La celebración reunió música, recuerdos y muestras de afecto. Liberata compartió canciones junto con el Coro Cantacantos y recibió presentes de sus familiares y del Municipio. En aquella jornada también repasó momentos de una vida atravesada por su vocación comunitaria y por el deseo constante de adquirir nuevos conocimientos.

«En este día de mis 100 años les quiero dar las gracias de corazón. Gracias al Municipio, a cada una de las personas que lo integran. Siento una gratitud inmensa, estoy en el aire, con una tremenda felicidad», dijo entonces, con emoción, ante quienes se acercaron para acompañarla.

La despedida de la Municipalidad recuperó ese legado de alegría, constancia y participación. Su impulso al Consejo Municipal de Adultos Mayores, su presencia en el Club de Día, su regreso a las aulas y su paso por diversos espacios culturales dejaron una marca profunda en San Martín de los Andes.

Liberata Ríos atravesó más de un siglo de historia y eligió mantenerse cerca de su comunidad. Los reconocimientos oficiales expresaron una parte de ese vínculo, pero su principal legado quedó en las experiencias y enseñanzas que compartió. San Martín de los Andes despide a una vecina que hizo del aprendizaje, la solidaridad y el encuentro una forma de vida.