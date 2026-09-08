Río Negro busca actualizar, después de casi 30 años, su ley sobre infecciones de transmisión sexual

La sífilis crece en Río Negro y buscan actualizar una ley de ITS que tiene casi 30 años. Foto: Marcelo Ochoa.

El aumento de los casos de sífilis volvió a poner el foco en las políticas de prevención y atención de las infecciones de transmisión sexual (ITS). En ese contexto, la legisladora rionegrina Maricel Cévoli presentó un proyecto para actualizar la legislación provincial y fortalecer el marco legal que regula las acciones frente a estas enfermedades.

La propuesta apunta a modificar la Ley R Nº 3157, una normativa vigente desde hace casi 30 años, para incorporar los cambios que se produjeron en materia sanitaria, científica y de derechos durante las últimas décadas.

La ley actual establece un marco para la prevención, el control y la asistencia integral de las enfermedades de transmisión sexual. También contempla acciones de educación sanitaria, capacitación de los recursos humanos, detección y notificación de casos, además del tratamiento y seguimiento de las personas afectadas.

La legisladora Maricel Cévoli presentó un proyecto para modificar la Ley R Nº 3157. Foto: Marcelo Ochoa.

El proyecto toma como referencia el escenario epidemiológico nacional. Durante 2025, Argentina registró 46.799 casos de sífilis, la cifra más alta desde que existen registros oficiales. La Patagonia, además, presentó la mayor tasa de incidencia del país, con 159,8 casos cada 100.000 habitantes. El 76% de los casos se concentró en personas de entre 15 y 39 años.

Qué propone cambiar la iniciativa

Cévoli plantea que la legislación provincial acompañe las políticas y programas que Río Negro ya desarrolla principalmente a través del Ministerio de Salud.

La reforma busca fortalecer las estrategias de prevención, testeo y diagnóstico temprano, la atención primaria, las campañas permanentes de información y sensibilización, la educación sanitaria y la capacitación de los equipos de salud y educación.

También incorpora el trabajo territorial y comunitario, con especial atención en adolescentes y jóvenes, uno de los grupos donde se concentra una parte importante de los casos.

«Tenemos una ley que fue pensada para otra realidad sanitaria y social. Hoy contamos con más conocimiento, nuevas herramientas de prevención y diagnóstico y un enfoque de derechos mucho más amplio. Lo que proponemos es que nuestra legislación también refleje esos avances», señaló Cévoli.

Confidencialidad, no discriminación y perspectiva de derechos

El proyecto también incorpora de manera expresa principios vinculados con la confidencialidad, la no discriminación y la perspectiva de género y diversidad.

Además, plantea garantizar el acceso a información científica clara y accesible y reforzar la protección de los datos sensibles de las personas.

En materia de atención, la modificación establece en la ley el acceso gratuito al diagnóstico, tratamiento, medicamentos, controles y seguimiento integral de las ITS, prestaciones que ya forman parte de las políticas y programas sanitarios provinciales.

Una actualización frente a una realidad diferente

La Ley R Nº 3157 fue pensada para un escenario sanitario de fines de la década de 1990. El proyecto busca que ese marco legal acompañe las herramientas de prevención, diagnóstico y atención disponibles actualmente y las estrategias que ya implementa el sistema de salud provincial.

La iniciativa también apunta a fortalecer institucionalmente esas políticas y darles un respaldo legal acorde con los actuales estándares de salud y derechos.

«Actualizar esta ley también es fortalecer lo que Río Negro ya viene haciendo. Prevenir, garantizar información, facilitar el diagnóstico temprano y acompañar desde el sistema de salud son herramientas fundamentales, especialmente cuando los datos nos muestran que tenemos que profundizar el trabajo con adolescentes y jóvenes», sostuvo Cévoli.