Ya son cinco los módulos de reciclaje incendiados en Viedma: el último fue en el barrio Jardín

Dos de los puntos de reciclaje en Viedma fueron incendiados en tres meses. Foto: gentileza

Tras la instalación de nuevos puntos verdes, Viedma volvió a sufrir un ataque contra un módulo de reciclaje. El contenedor, ubicado cerca de la Junta Vecinal del barrio Jardín, fue incendiado el pasado domingo.

El Municipio ya realizó la denuncia correspondiente y comenzó con los trabajos para recuperar la estructura afectada. Es el quinto módulo de reciclaje que es incendiado en Viedma desde 2025, según informaron desde la comuna.

Dos incendios este año

De acuerdo a Juan Casadei, secretario de Servicios, Espacios públicos y Ambiente, dos módulos de reciclaje fueron incendiados en los últimos tres meses. Mientras que otros tres habían sido destruidos del mismo modo en 2025.

«En total fueron cinco completos que quemaron«, explicó el funcionario, en relación con los contenedores que habían sido instalados semanas antes de los ataques.

En este sentido, personal de Servicios Públicos trabajó provisoriamente en la reparación de las chapas y la pintura para que el punto verde dispuesto hace dos meses pueda volver a utilizarse.

Mientras que el Municipio prevé que en los próximos días vuelva a ser intervenido artísticamente.

Vandalismo y destrozos

«De vez en cuando nos vamos encontrando con roturas, fuerzan las puertas de atrás o abren las bocas para disponer los reciclables», explicó Casadei en relación a los depósitos y cartelería dañados.

Según indicó, en algunos de los episodios incluso pudieron observar a personas mientras cometían los hechos, aunque no lograron identificarlas.

«Se vio a la gente que estaba cometiendo el hecho, pero estaba todo muy difuso. No pudimos dar con el paradero«, sostuvo.

Desde el Municipio señalaron que la denuncia ya fue efectuada, y que la nueva intervención pretende sostener el espacio destinado a la gestión de residuos, poniendo «en valor los espacios que son de todos».