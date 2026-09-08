Lo condenaron a 9 años de prisión por abusar sexualmente de dos niñas en Neuquén durante seis años

El tribunal colegiado homologó el acuerdo y ordenó que la condena comenzara a ejecutarse en forma inmediata.

Un hombre fue condenado a 9 años de prisión de cumplimiento efectivo por abusos sexuales cometidos contra dos niñas de su entorno familiar en la ciudad de Neuquén. La pena fue acordada entre la Fiscalía, la defensa y la querella durante una nueva audiencia de determinación de pena.

El acusado reconoció su responsabilidad penal y aceptó comenzar a cumplir la condena de manera inmediata. El Tribunal integrado por Natalia Pelosso, Juan Guaita y Lucas Yancarelli homologó el acuerdo por unanimidad y el hombre quedó detenido en la misma audiencia.

Los abusos ocurrieron durante seis años

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, los hechos ocurrieron entre 2017 y 2023 en tres viviendas de Neuquén en las que las víctimas convivieron con el condenado o permanecieron bajo su cuidado.

La investigación estableció que el hombre aprovechaba los momentos en que las niñas quedaban a su cargo para cometer los abusos. Según la acusación, además utilizaba amenazas para impedir que contaran lo sucedido.

El acusado había sido declarado responsable por los delitos de abuso sexual simple continuado y abuso sexual gravemente ultrajante, ambos agravados por la guarda y el aprovechamiento de la convivencia con una menor de 18 años, en concurso real.

Qué tuvo en cuenta la Fiscalía para fijar la pena

La fiscal Carolina Mauri valoró como agravantes la duración de los abusos, la diferencia de edad entre el condenado y las víctimas, el aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad y la violación de los deberes derivados de la guarda y la convivencia.

También consideró las amenazas utilizadas para mantener los hechos en silencio y la afectación psicológica provocada en una de las víctimas, que fue acreditada mediante pericias.

Como atenuantes, la fiscal mencionó que el hombre no tenía antecedentes penales, su arraigo familiar y laboral, su conducta posterior a los hechos y su aceptación de comenzar a cumplir de inmediato la pena acordada.

La Defensora de los Derechos de Niñez y Adolescencia, Mónica Palomba, intervino como querellante institucional en representación de las víctimas y prestó conformidad con el acuerdo.

La condena se cumplirá de inmediato

La nueva audiencia de determinación de pena fue realizada luego de que el Tribunal de Impugnación dispusiera el reenvío del caso para una nueva cesura. El acusado había recibido inicialmente una condena de 10 años, pero una impugnación de la defensa modificó parcialmente la declaración de responsabilidad y obligó a realizar nuevamente la etapa de determinación de pena.

En esta oportunidad, las partes acordaron una pena de 9 años de prisión efectiva. El condenado renunció a los plazos para recurrir la sentencia, por lo que comenzó a cumplir la pena inmediatamente.