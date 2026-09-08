Precaución por corte en Ruta 40: conocé dónde consultar el estado de los caminos en Neuquén y Río Negro

Conocé el estado de la Ruta Nacional N° 40 en Neuquén y Río Negro

Ante el reciente episodio ocurrido entre Bariloche y El Bolsón, Vialidad Nacional advirtió a las personas que viajarán por la Ruta Nacional N° 40 de averiguar el estado del trayecto donde se piensa circular y prevenir cualquier tipo de maniobra peligrosa en el camino.

Este martes 8 de septiembre, se registró un gran derrumbe sobre la Ruta Nacional 40 que está afectando el tránsito en el sector. En el lugar hay personal trabajando con el fin de despejar la ruta lo más rápido posible.

En la parte de la ruta que recorre toda la provincia del Neuquén y parte oeste de Río Negro, se puede conocer cuál es su estado y si es recomendable transitarlo o derivar en algún otro paso.

La Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo de Neuquén dispuso un mapa interactivo para que tanto turistas como ciudadanos revisen el estado de las rutas en tiempo real. La herramienta sirve para ver las condiciones y si es posible transitar sin correr riesgo.

Dónde consultar el estado de la Ruta 40 en Neuquén y Río Negro

El sitio web cuenta con información actualizada del estado de rutas, condiciones meteorológicas, ubicación de las unidades de respuesta inmediata y puntos de asistencia desplegados en la provincia.

Se puede acceder a través del siguiente link de manera gratuita: https://emergenciasyriesgos.neuquen.gov.ar/operativo-nieve/.

Esta herramienta te muestra en tiempo real la situación de los cruces internacionales. También suma:

Sugerencias sobre destinos

Datos geolocalizados

Miradores

Paseos para aprovechar en el camino.

Los signos en amarillo detallan el estado de rutas, las cruces indican que el estado es intransitable, los que marcan un signo de advertencia en verde señalan que está transitable con precaución, y los signos de ubicación muestran los pasos fronterizos a Chile.