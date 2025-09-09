Boca avanza en las negociaciones con CSKA de Rusia por la venta de Kevin Zenón

Kevin Zenón no está en la consideración de Russo y podría ser vendido al fútbol ruso.

Sobre el cierre del mercado de pases en Rusia (11 de septiembre), CSKA Moscú mejoró la oferta a Boca por el pase de Kevin Zenón y la negociación avanza hacia buen puerto. Tras desestimar la primera propuesta, la situación se enfrió y todo parecía indicar que el volante se quedaría en La Ribera.

Sin embargo, los rusos cambiaron su postura a último momento y se acercaron a las pretensiones de la dirigencia que conduce Juan Román Riquelme.

Olympiacos, de Grecia, el otro club que demostró interés por el zurdo, no volvió a insistir luego de la negativa recibida a su propuesta de siete millones de dólares por el 80% del pase que posee del Xeneize, pero sí lo hizo el CSKA.

El primer ofrecimiento fue muy similar al de su par griego y ahora se estiraron un poco más en los números y cambió el panorama.

En Boca pretenden obtener algo de ganancia tras la inversión inicial de 3,5 millones de dólares que realizó a comienzos de 2024. Considerando que el Tatengue aún conserva un 20% de la ficha del zurdo, cualquier cifra que no se acerque a los 10 millones dejará gusto a poco en las oficinas de la Bombonera.

Es que, además, hay que tener en cuenta que el impuesto que recientemente elevó el Gobierno Nacional del 7,5 al 13,06%, le quitaría un importante monto al neto que recibiría Boca por la transferencia, justamente el motivo que llevó a rechazar la cifra del Olympiacos.

Con este nuevo panorama, las tratativas actuales buscan llegar a un número que le cierre a ambas partes y lo cierto es que están cerca.

A la vuelta del Mundial de Clubes, certamen en el que fue titular en dos de los tres partidos, Zenón empujó su salida al fútbol griego. Sin llegar a plantarse, de a poco cedió terreno en la consideración de Russo hasta salir directamente de la convocatoria en los últimos dos partidos.

Desde entonces, su postura se mantiene en esa línea y hoy ve con buenos ojos emigrar a Rusia. Luego de ingresar en el primer tiempo ante Auckland City por la lesión de Exequiel Zeballos, el volante zurdo apenas entró en cuatro partidos; el último, la derrota ante Huracán, en Parque Patricios.

La actual remontada de Boca se dio con él en el banco o directamente fuera de la lista de convocados.