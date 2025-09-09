Boca avanza en las negociaciones con CSKA de Rusia por la venta de Kevin Zenón
El club ruso mejoró la oferta por el mediocampista ofensivo y las negociaciones parecen llegar a buen puerto. El mercado de pases ruso cierra el 11 de septiembre. Los detalles.
Sobre el cierre del mercado de pases en Rusia (11 de septiembre), CSKA Moscú mejoró la oferta a Boca por el pase de Kevin Zenón y la negociación avanza hacia buen puerto. Tras desestimar la primera propuesta, la situación se enfrió y todo parecía indicar que el volante se quedaría en La Ribera.
Sin embargo, los rusos cambiaron su postura a último momento y se acercaron a las pretensiones de la dirigencia que conduce Juan Román Riquelme.
Olympiacos, de Grecia, el otro club que demostró interés por el zurdo, no volvió a insistir luego de la negativa recibida a su propuesta de siete millones de dólares por el 80% del pase que posee del Xeneize, pero sí lo hizo el CSKA.
El primer ofrecimiento fue muy similar al de su par griego y ahora se estiraron un poco más en los números y cambió el panorama.
En Boca pretenden obtener algo de ganancia tras la inversión inicial de 3,5 millones de dólares que realizó a comienzos de 2024. Considerando que el Tatengue aún conserva un 20% de la ficha del zurdo, cualquier cifra que no se acerque a los 10 millones dejará gusto a poco en las oficinas de la Bombonera.
Es que, además, hay que tener en cuenta que el impuesto que recientemente elevó el Gobierno Nacional del 7,5 al 13,06%, le quitaría un importante monto al neto que recibiría Boca por la transferencia, justamente el motivo que llevó a rechazar la cifra del Olympiacos.
Con este nuevo panorama, las tratativas actuales buscan llegar a un número que le cierre a ambas partes y lo cierto es que están cerca.
A la vuelta del Mundial de Clubes, certamen en el que fue titular en dos de los tres partidos, Zenón empujó su salida al fútbol griego. Sin llegar a plantarse, de a poco cedió terreno en la consideración de Russo hasta salir directamente de la convocatoria en los últimos dos partidos.
Desde entonces, su postura se mantiene en esa línea y hoy ve con buenos ojos emigrar a Rusia. Luego de ingresar en el primer tiempo ante Auckland City por la lesión de Exequiel Zeballos, el volante zurdo apenas entró en cuatro partidos; el último, la derrota ante Huracán, en Parque Patricios.
La actual remontada de Boca se dio con él en el banco o directamente fuera de la lista de convocados.
