Centro Español-Independiente, la primera función del PreFederal de básquet 2025

La espera terminó y este miércoles 10 de septiembre se pondrá en marcha la edición 2025 del torneo PreFederal de básquet. El telón se levantará en Plottier, donde Centro Español, actual subcampeón, recibirá a Independiente, en El Templo de Plottier, a partir de las 21:30.

En principio, el partido estaba previsto para el viernes, pero fue adelantado por la participación del Torito en la Liga Federal Formativa U21. El equipo está en el cuadrangular semifinal que se disputará en Viedma, con la organización del Depo, que tambien se metió entre los ocho mejores equipos del país.

Los otros tres duelos de la jornada inaugural irán el viernes. A partir de las 21:30, el campeón Pérfora recibirá a Atlético Regina, en el Malvinas Argentinas de Plaza Hiuncul y Pacífico hará lo propio con del Progreso en el Viejo Ramírez. A las 22 debutarán Deportivo Roca vs. Bigua.

Toritos renovados, el Rojo con la base

Centro Español, con Pato Denegri en el banco, fue uno de los que hizo ruido en el mercado y tendrá una media cancha que promete con Emilio Santana y Juan Peral. Además, contrato al alero Santiago Pérez, quien viene de Godoy Cruz de Mendoza, y volvió el interno Franco Casacchia. Siguen Facundo Ramadori, Jerónimo Peralta, Charly Sepúlveda y los juveniles Valentín Aranda y Manuel Caratino.

Independiente terminó de armar su plantel con el interno Joaquín Marcon y antes se habían dado los regresos de Gino Veronesi y Julián Fedele. Se sumaron a la buena base que componen Carlos Paredes, David Oviedo, Mateo Isolabella, Maxi Leyton, Pedro Martelli, con Andrés García como entrenador.

La segunda, programada y con la histórica vuelta al Ruca Che

El comité organizador también dio a conocer el programa de la segunda jornada del torneo PreFederal, que tendrá dos clásicos: Del Progreso vs. Deportivo Roca, a las 20 en El Gigante de la calle Maipú y el neuquino entre Independiente y Pacífico, que será histórico. El motivo: se jugará en el estadio Ruca Che, que cumplió 30 años el 21 de agosto pasado y será el escenario de varios eventos deportivos en el futuro inmediato.

Ese segundo capítulo se completará con Atlético Regina vs. Biguá y otro partido que se las trae porque volverán a verse las caras los finalistas del 2024: Pérfora vs. Centro Español, en el Malvinas Argentinas de Plaza.