Con récord de anotados, se viene el Trail Aniversario de General Roca en Paso Córdoba

Un total de 1100 protagonistas tendrá el segundo capítulo del Trail Aniversario de General Roca. La competencia se correrá este domingo en Paso Córdoba en las distancias competitivas de 8, 17 y 27 kilómetros. También se realizará una Caminata Familiar, de carácter recreativa con 4 km.

Este lunes tuvo lugar el cierre de las inscripciones, que en esta edición superó ampliamente las expectativas. Más de 850 atletas confirmaron su participación en las tres distancias (8-17 y 27 km), y más de 220 anotados tiene la caminata familiar.

Según la información brindada por la organización, serán en total más de cincuenta ciudades que estarán representadas en la prueba. Vale destacar que los atletas con discapacidad acceden a la inscripción en forma gratuita.

La prueba aniversario tendrá un gran nivel de corredores entre los que estarán los internaciones Eulalio Muñoz, atleta olímpico chubutense y mundialista en maratón, y el juninense Sergio Pereyra, con experiencia internacional en Mundiales representando al país.

Entre los regionales se destacan la presencia de Roxana Flores Zapala, Maira Mardones, Rodrigo García, Martín León, Kevin Duré, Alexis Corrias, Damián Gutiérrez, Gabriel Muñoz Soto, Rafael Morales, Germán Dorhmann, Miguel Cayupán, Belén Sepúlveda, Belén Barrueto, Víctor Simonelli, Paola Lineros, Silvia Colipi, Yanina Ferroni y Andrea Peña, entre otros.

El domingo será una fiesta del atletismo en la zona de Paso Córdoba, en una jornada donde el público acompañando en gran número.