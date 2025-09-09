El histórico récord que podría alcanzar Franco Mastantuono con la Selección Argentina ante Ecuador

Esta noche podría ser histórica para la Selección Argentina, en la que todos los ojos estarán puestos en el último partido del equipo por las Eliminatorias Sudamericanas. Más allá de lo grupal, hay un jugador que podría escribir su nombre en una marca de otra época: Franco Mastantuono.

Si el exjugador de River logra convertir un gol esta noche ante la Tri en Guayaquil, se convertirá en el futbolista más joven de la historia en anotar para el combinado mayor con tan solo con 18 años y 26 días.

Esta marca superaría en la lista a un grupo de leyendas del fútbol argentino, con récords que se mantienen en pie desde hace décadas. El actual dueño de este hito es Diego Simeone, quien en 1988 marcó con 18 años, 3 mes y 8 días. Lo que podría lograr Mastantuono es un récord monumental.

El récord que podría superar Franco Mastantuono

El potencial logro de Mastantuono dejaría atrás a otras figuras históricas del fútbol mundial. En el segundo lugar se encuentra Adolfo Heisinger, quien marcó con 18 años, 3 meses y 8 días, seguido por Julio Libonatti, que lo hizo con 18 años, 3 meses y 14 días.

Más abajo aparecen dos de los futbolistas más grandes de la historia: Diego Armando Maradona, que marcó su primer gol a los 18 años, 7 meses y 3 días, y el mismísimo Lionel Messi, que lo hizo a los 18 años, 8 meses y 5 días.

Pero más allá del récord histórico, si Mastan logra marcar, también se quedará con la marca del goleador más joven en la historia de las Eliminatorias. Quien ostenta el logro hoy en día es Sergio Agüero, quien convirtió su primer gol en el torneo clasificatorio con 19 años, 5 meses y 15 días. Una marca que, en comparación, parece lejana para un futbolista que no ha cumplido los 18 años.