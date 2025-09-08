Bomba: Independiente y Pacífico jugarán en el estadio Ruca Che, por el PreFederal de básquet

El estadio quedó nuevo y tendrá, luego de tres años, basquet profesional. (Neuquén informa)

Independiente y Pacífico se verán las caras en el estadio Ruca Che y será por los puntos, el próximo domingo 14 de septiembre, en el marco de la segunda fecha del torneo PreFederal de básquet. Resta confirmar el horario, pero ya hay acuerdo y de esta manera el gigante del barrio San Lorenzo volverá a tener un partido oficial, del calendario nacional, después de casi tres años.

El estadio, que el 21 de agosto pasado cumplió 30 años, fue remodelado y la obra más importante pasó por el cambio del piso. Ya se llevaron a cabo dos recitales en los que se utilizó una nueva cobertura, pero ahora será el tiempo de utilizar las tablas, como ocurrió en sus comienzos, con el Preolímpico del 95. Sólo restan acomodar los tableros, pero el acuerdo es un hecho y se espera una fiesta del básquet.

La última vez que hubo basquet profesional en el estadio donde dio sus primeros pasos la Generación Dorada en el año 2001 fue en diciembre de 2022, cuando se realizó en Súper 4, con la participación de las locales de Pacífico, Obras Sanitarias, Quimsa de Santiago del Estero y Montmartre de Catamarca.

La acción del PreFederal comenzará el viernes 12

El torneo PreFederal se pondrá en marcha el viernes 12. Pacífico será local de Del Progreso de Roca, mientras que Independiente visitará a Centro Español en El Templo de Plottier. En la fecha 2 será el turno para el reestreno del Ruca Che, con el clásico entre los Rojos, que harán las veces de locales, y el Decano.

En la jornada inaugural también se verán las caras Deportivo Roca vs. Biguá y Pérfora de Plaza Hiuncul, defensor del título, con Atlético Regina. El domingo, además del clásico, se medirán Regina vs. Biguá y Del Progreso-Roca y Pérfora vs. Centro Español.

Biguá ya confirmó para la LN Femenina, ¿se suma el Rojo?

La próxima edición de la Liga Nacional Femenina de básquet será histórica para Neuquén y la capital porque dos equipos se medirán con las mejores del país: Independiente, que logró su plaza en la Liga Federal, y Biguá, que hizo lo propio en el Regional.

El equipo de la costa ya anunció que hará de local en el estadio Ruca Che y ahí el regreso del básquet será de elite, con la competencia más importante del país. En las próximas horas podría confirmarse que las Rojas también buscarán un acuerdo para usar el estadio del barrio San Lorenzo.

Independiente y Biguá jugarán la Liga Nacional. Y también usarán el Ruca Che. (Archivo Matías Subat)

Como en La Caldera hay que hacer una serie de obras solicitadas por la Confederación Argentina, en la dirigencia de Independiente piensan en una mudanza hasta que puedan hacer esas modificaciones que tardarían, como mínimo, un mes. Claro que si la experiencia resulta positiva, no sería extraño que los dos representantes de Neuquén tengan como casa el Ruca Che.