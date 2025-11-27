Con récord de participantes, se viene un Cruce muy especial en Villa La Angostura

El Cruce Saucony está a punto de empezar su edición N° 22 y viene recargado. La clásica competencia de trail running se pondrá en marcha el lunes 1 de diciembre, tendrá más de 5.000 corredores en punto de partida y el regreso a Villa La Angostura se dará con todo, porque marcará un récord de participantes.

Ante la demanda de competidores, se sumó un nuevo grupo a la carrera. La acción comenzará el lunes, con los deportistas de elite y una gran presencia de extranjeros. El grupo 2 largará con 24 horas de diferencia, y así hasta el grupo 5, que completará el recorrido el domingo 7 de diciembre. Hay inscriptos de 50 países extranjeros: más de 1.400 llegan con pasaporte en mano.

Retoques en carrera y atentos al clima y la protección ambiental

La organización detalló los cambios en la carrera, con tiempos límite y otra dinámica de premiación. También se reforzaron las recomendaciones respecto del clima, que puede incluir lluvia, viento o nevadas, y se recordó la existencia de planes alternativos para situaciones de clima extremo.

Uno de los ejes volverá a ser la protección ambiental, con medidas específicas para reducir residuos y fomentar el uso responsable del entorno. Los campamentos y oasis de hidratación contarán con servicios de alimentación variados, sin entrega de vasos plásticos.

Cada corredor deberá transportar su equipo en un bolso reglamentado y contar con un listado de elementos obligatorios para montaña: campera impermeable, micropolar y remera manga larga técnica (ambas provistas por la organización), manta de supervivencia, bolsas tipo ziploc y recipiente para geles.

Nuevos circuitos y tres etapas exigentes

Esta edición traerá cambios en la locación de los campamentos, la logística general y en los recorridos. Los corredores deberán atravesar mayormente senderos técnicos, zonas de alta montaña y tramos cercanos al casco urbano de la ciudad. Aunque el circuito aún no fue publicado, este podría incluir dos de los cerros más emblemáticos de la región: el Cerro Bayo, tradicional en ediciones anteriores, y el Cerro O’Connor, que presenta un nivel de dificultad técnica incluso mayor.

Etapa por etapa

La 1 tendrá una distancia aproximada de 31 kilómetros y un desnivel positivo cercano a los 1.600 metros. Contará con tres oasis de hidratación y abastecimiento en los kilómetros 7, 16 y 23, puntos clave para enfrentar los tramos más duros de la carrera.

La etapa 2 será la más larga, con 32 kilómetros y 1.300 metros de ascenso acumulado. El recorrido incluirá dos oasis ubicados en los kilómetros 11 y 23, en una jornada que combinará sectores rápidos con tramos técnicos de montaña.

La 3, que pondrá fin al desafío, tendrá unos 30 kilómetros y un desnivel positivo estimado en 1.500 metros. Los corredores encontrarán dos puntos de abastecimiento en los kilómetros 5 y 22, antes de iniciar la bajada final rumbo al centro de Villa La Angostura, donde también estará ubicada la línea de llegada.

Un regreso esperado a la Villa

Con corredores provenientes de 50 países y una estructura logística que se adapta año tras año al crecimiento del evento, El Cruce Saucony 2025 promete una edición de alto nivel técnico, paisajes de montaña únicos y una experiencia que vuelve a posicionar a Villa La Angostura como uno de los epicentros del trail running sudamericano. La ciudad neuquina es una referencia y se alista para vivir otra gran fiesta con los mejores atletas del país y el mundo.