Calvario Race: una década de adrenalina en Moquehue y el anuncio del «Dos Naciones»

Punto de partida para la décima edición del Calvario. (Claudio Yeomans)

Moquehue volvió a convertirse en el gran escenario de la montaña y el trail running con la celebración de los 10 años de Calvario Race, una competencia que ya es un clásico de la Patagonia y que en esta edición reunió a más de 1.500 corredores. En el medio de la movida se anunció una gran noticia para el año que viene: la prueba cruzará a Chile y así nacerá la versión «Dos Naciones».

Como en cada una de sus ediciones, todos se pusieron en «modo Calvario». A diferencia de otros años, en los que la lluvia y la nieve fueron protagonistas, esta vez la jornada estuvo marcada por altas temperaturas: 28° y una térmica de 31°. Un clima atípico para la zona, que convirtió a la décima en un verdadero desafío físico.

Desde la organización expresaron su agradecimiento al pueblo de Moquehue, que año tras año recibe a quienes llegan a recorrer sus paisajes con este deporte, y a Villa Pehuenia, que por segundo año consecutivo abrió las puertas del SAF para las dos jornadas de acreditaciones. “Los corredores se van fascinados y siempre quieren regresar, y en eso la gente del lugar tiene muchísimo que ver”, señalaron.

La nieve, infaltable. Y el clima, diferente a los años anteriores: 28° y 31 de térmica. (Carlos Mir)

Un apoyo clave y organizadores a full

Calvario Race contó con el apoyo de la Municipalidad de Villa Pehuenia-Moquehue, con el intendete Arturo de Gregorio y su equipo a la cabeza. También fueron determinantes los trabajos de Defensa Civil, la secretaría de Turismo, la delegación de Moquehue, la Corporación Interestadual Pulmarí –por permitir el paso de la carrera por sus tierras– y el destacamento de Policía de Moquehue, que acompañaron para que todo se desarrollara de forma segura y organizada.

“La gente nos sigue eligiendo, a pesar de que hay otras opciones. Nos dimos cuenta de que la gente que busca Calvario ama Calvario y sabe lo que somos: un grupo de trabajo muy chiquitito, al cual le ponemos mucha pasión y hacemos absolutamente todo”, expresó Cristian Cárdenas, uno de los responsables de la carrera, junto a Gustavo Reyes y a un equipo humano que empuja este sueño desde hace una década.

En esencia, Calvario es recorrer senderos, atravesar arroyos y bordear lagos, en un entorno natural único. El encargado de que ese recorrido esté a la altura es Reyes, responsable de marcar los circuitos y acompañar a los corredores. Todos los competidores destacan su trabajo: Gustavo está siempre en el corazón de la montaña, haciendo posible este sueño en cada edición.

Los circuitos, especialmente maracos, son elogiados por los deportistas. (Marcelo Merlo)

Ganadores y podios

45K

Laura Schiel (Trelew)

Natalia Garmendia (Roca)

Natalia Llantén (Cipolletti)

Agustín Faccipieri (Santa Rosa)

Nicolás Rosasco (Neuquén)

Jesús Víctor Campos (Zapala)

La inconfundible bruma del lago Moquehue. Paso obligado del Calvario. (Claudio Yeomans)

25K

Vanesa Dinamarca (Zapala)

Agustina Arias Bonacchi (Roca)

Florencia Damelio (Neuquén)

Mauro Fernández (Roca)

Franco Gargini (Roca)

Gastón López (Cinco Saltos)

15K

Sofía Callejas (Plottier)

Lorena Alejandra Corbalán (Chos Malal)

Camila Medina (Fernández Oro)

Gabriel Fernando Muñoz Soto (Plottier)

Carlos Damelio (Neuquén)

Nehuen Victoriano (Cipolletti)

Se viene Calvario Race 2026-Dos Naciones

La celebración por los 10 años llegó con un gran anuncio: durante la charla técnica del sábado 22, se presentó oficialmente Calvario Race 2026-Dos Naciones, que propondrá un circuito de montaña entre Argentina e Icalma, Chile.

Volcanes de Argentina y Chile a la vista. El año que viene cruzarán los Andes. (Carlos Mir)

La idea de esta carrera surgió desde el equipo de Calvario Race y se empezó a materializar gracias al acompañamiento y las gestiones del intendente Arturo de Gregorio, quien viajó a Icalma y mantuvo reuniones con el alcalde de Lonquimay, Eduardo Yáñez Rivas, para avanzar en este proyecto conjunto. Desde el año que viene será una realidad.

Con esto, Calvario Race sigue en constante crecimiento, no solo en cuanto a su recorrido, sino también en la cuestión tecnológica y de comunicación. Por segundo año consecutivo, la competencia contó con streaming oficial en vivo y los corredores fueron seguidos de cerca por sus familiares desde diferentes puntos del país.

Trail running y algo más. Los deportistas dieron espectáculo en Moquehue. (Carlos Mir)

Info: Prensa Calvario Race