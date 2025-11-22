La Patagonia Bariloche by UTMB llegó a su fin: apunta a repetir en 2026

Más de 3.500 corredores de 40 países se dieron cita en la prestigiosa carrera de trail running Patagonia Bariloche by UTMB 2025, que se disputó en distintas categorías: 12K, 22K, 33K, 55K, 80K y 130K. La competencia contó con destacadas actuaciones de atletas locales y de todo el país.

La ceremonia de cierre y entrega de premios se realizó este sábado a partir de las 10 en el Centro Cívico, poniendo fin a varios días de intensa competencia, paisajes imponentes y un fuerte acompañamiento del público. El evento volvió a demostrar la capacidad de Bariloche para recibir propuestas deportivas internacionales, generando un importante impacto turístico en la región, con beneficios para la hotelería, la gastronomía y los servicios vinculados al turismo activo.

Los podios

En los 12K Cerro Otto, el joven Allense Jonas Marinao se quedó con la victoria en la rama masculina, seguido por Joaquín Pascale y Agustín Paicil. Entre las mujeres, el podio estuvo compuesto íntegramente por atletas argentinas: Jimena Allioti, Adriana Pizarro y Karina Martínez.

En los 22K Arrayanes, se impusieron Marco Augusto Vidoz, Luis Valle Barrientos y Javier Mariqueo en la rama masculina, mientras que en la femenina subieron al podio Pía Carayol Bressan, Pema Franchi Antelme y Rosa Liliana Godoy.

La prueba de 33K Lago Gutiérrez tuvo como protagonista al barilochense Javier Mariqueo, que se quedó con el primer puesto, seguido por Hugo César Rodríguez y Ezequiel Alexis Pauluzak. La victoria femenina fue para la viedmense Silvia González, escoltada por Verónica Galván y María Belén Cabrera.

El dominio europeo comenzó a hacerse notar en los 55K, con victoria masculina de Anders Kjærevik, seguido por Valentin Benard y Brian Palacios. En la rama femenina, la francesa Anna Tarasova se quedó con el primer puesto, seguida por Blanca Llumiquinga y Anabel Oviedo Zelarayán.

En la prueba de 80K Frey, el podio femenino estuvo integrado por Lindsay Allison, Ayelén Liberal y Emiliana Bolontrade, mientras que en la rama masculina se impusieron Patricio González, Marcos Ramos González (Bariloche) y Thibaut Baronian.

Finalmente, en la distancia más exigente, los 130K Tronador, la victoria femenina fue para la mendocina Mariana Fernández, seguida por Rachel Spaulding y Milagros Rivas. En la rama masculina, los tres primeros puestos fueron para Ethan Peters, Remigio Huamán Quispe y Noam Franchi.

Con estos resultados, se definieron los tres clasificados directos a la distancia reina del UTMB Mont-Blanc: Ethan Peters (Canadá), Remigio Huamán (Perú) y Noam Franchi (Francia).

¿La primera de varias ediciones en la ciudad de Bariloche?

El secretario de Turismo, Sergio Herrero, aseguró que la edición 2025 fue un éxito y anticipó que el año próximo Bariloche buscará consolidarse como sede fija del circuito mundial UTMB, que tiene como cierre el Ultra Trail Mont Blanc en Europa. “Si este año salió de diez, el año que viene saldrá del 20”, afirmó Herrero. Hasta ahora, el circuito se había realizado en Villa General Belgrano en dos ocasiones y una vez en Ushuaia.

Para esta edición, llegaron atletas de 40 países, entre ellos: Antigua y Barbuda, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Suiza, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Alemania, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, España, Francia, Reino Unido, Guatemala, Italia, Japón, Corea del Sur, Kazajistán, Líbano, Lituania, México, Países Bajos, Noruega, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Paraguay, Rusia, Eslovenia, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela y Sudáfrica, evidenciando el carácter internacional de la competencia.