Con un emotivo mensaje, Rodrigo Aliendro se despidió de River y ya fue presentado en Vélez

El volante Rodrigo Aliendro rescindió su contrato con River a seis meses de la finalización de su vínculo y se despidió del club en redes sociales. En primer lugar, el ex Chacarita posteó alrededor de 20 fotos de su estadía en el Millonario y después realizó otra con un sentido texto.

«Llega el momento de cerrar una etapa muy importante en mi vida, y no es fácil poner en palabras todo lo que significó River para mí. Está gran institución fue una casa, un espacio donde continué creciendo no solo como jugador, sino como persona. Siempre lo hice con pasión, con compromiso, dando lo mejor de mí en cada entrenamiento y en cada partido. A veces salió bien, otras no tanto, pero con la tranquilidad de que siempre entregué todo», afirmó Aliendro.

Además agregó: «Gracias River por abrirme las puertas y acompañarme en este camino. Me llevo los colores en el alma y el corazón lleno. Los quiero mucho y los voy a extrañar», escribió el mediocampista en Instagram.

Lo cierto es que el rendimiento de Aliendro no fue el esperado en River. Con varias lesiones, incluyendo una fractura del macizo facial con hundimiento del malar tras un choque con Alan Varela en el Superclásico del 11 de septiembre de 2022, que ganó Boca 1-0 con un tanto de Darío Benedetto.

Sin embargo, muchos recordarán el golazo que le convirtió a Estudiantes en la victoria por 2-1 en la Supercopa Argentina, que fue el último título del Millonario hasta el momento, con Martín Demichelis en el banco de suplentes.

Esta misma tarde, Aliendro fue oficializado como nuevo jugador de Vélez, equipo con el que tenía todo acordado desde algunas semanas. El ex Colón firmó hasta diciembre de 2027 con el Fortín y al igual que en el Millonario, usará el dorsal 29.