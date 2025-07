Bomba: La millonaria oferta que prepara el Real Madrid por un ganador del Balón de Oro

El mercado de pases sigue teniendo movimiento en Europa y ahora el Real Madrid quiere dar el golpe sobre la mesa con un fichaje estelar. El Merengue prepara una oferta multimillonaria por un ganador del Balón de Oro.

Según se conoció, el elenco español estaría dispuesto a pagar 115 millones de euros por Rodri Hernández, mediocampista central del Manchester City y ganador del último Balón de Oro.

Con Xabi Alonso como cabeza del proyecto, el Merengue se prepara para el segundo semestre del año con el desafío de levantar títulos. En este contexto, la dirigencia busca reforzar el mediocampo con un jugador de primer nivel como Rodri, que está volviendo a adquirir ritmo tras recuperarse de su rotura de ligamentos en su rodilla derecha que lo marginó de gran parte de la temporada. Hasta el momento, disputó ocho partidos desde aquella lesión que sufrió en el 22 de septiembre.

Según dio a conocer The Sun, el conjunto de la capital española está dispuesto a desembolsar la importante suma para adquirir una pieza clave en el medio.

Rodri, la figura del Manchester City que busca el Real Madrid

Rodri es una de las piezas clave en el conjunto que dirige Pep Guardiola, que no tiene intenciones de dejarlo ir. Su contrato con el elenco de Manchester en junio de 2027 y en España creen que el Madrid podría esperar al año que viene para ficharlo por un precio menor.

Toni Kroos, uno de los históricos del Merengue, destacó la importancia del español para reforzar al Madrid: «Fíjate en lo que le pasó al Manchester City después de que se lesionara un jugador como Rodri. Lo que ocurre es que a un buen mediocentro o a un pivote defensivo se le echa de menos cuando no está. Cuando está es algo que se da por hecho, es como que no se nota, como que todo está en orden y entonces los delanteros ya pueden resolver los partidos con tranquilidad. Hay una cosa clara, y es que la posición de mediocentro es fundamental en el fútbol moderno, eso no ofrece dudas».