Confirmado: Adam Bareiro es el tercer refuerzo de Boca

Adam Bareiro, el delantero que hace dos años fue elogiado por Juan Román Riquelme, se transformó en el tercer refuerzo de Boca. Sobre el límite (el plazo vencía mañana), el Xeneize aprovechó el cupo extra por la lesión de Rodrigo Battaglia y el punta dejará Fortaleza para viajar a Argentina. De esta manera, otro ex River llega a la Ribera.

Las charlas avanzaron durante la noche del miércoles y en los primeros minutos del jueves se confirmó el traspaso. La operación rondará los 3 millones de dólares y se espera que el paraguayo llegue el país en las próximas horas, para realizarse la revisión médica. Luego firmará un contrato por tres temporadas.

Será el tercer club grande en el que Bareiro juegue en Argentina, tras sus pasos por San Lorenzo (40 goles en 120 partidos) y River, con el que apenas disputó 16 encuentros y no pudo festejar ningún tanto.

En 2024, cuando los de Núñez le compraron el pase del delantero a San Lorenzo, el Xeneize también intentó quedarse con Bareiro. Fue la novela de ese mercado de pases, pero la balanza se terminó de inclinar para el lado de River, que en ese momento era dirigido por Martín Demichelis.

Luego, cuando volvió Marcelo Gallardo a River, el paraguayo no tuvo lugar en el plantel y fue cedido a préstamo al Al Rayyan de Qatar para poder liberar el cupo de extranjero. Fueron sólo 17 partidos los que disputó en Asia (metió 6 goles) hasta que Bareiro regresó a Sudamérica para vestir la camiseta de Fortaleza, club que compró el 50% de su pase.

Buenos números en Brasil

Adam Bareiro jugó 31 partidos e hizo 11 goles, pero no pudo evitar el descenso de Fortaleza, que tenía a Martín Palermo como entrenador. En esta temporada, ya en la serie B, extendió su buen momento, con 3 goles en siete partidos. Sin embargo, apareció la chance, se puso en contacto con Riquelme y luego de algunas trabas en la negociación, se concretó el pase.

De esta manera, la lista de jugadores que pasaron por River y Boca se extiende a 103. El anterior caso había sido el de Marcelo Saracchi.

Andes de Bareiro, los últimos 20 habían sido Gabriel Amato, Fernando Gamboa, Claudio Caniggia, Julio Toresani, Fernando Cáceres, Néstor Cedrés, Sebastián Rambert, Jorge Martínez, Abel Balbo, Nelson Vivas, Julio César Cáceres, Luciano Figueroa, Jesús Méndez, Jonatan Maidana, Jonathan Fabbro, Bruno Urribarri, Nicolás Bertolo, Lucas Pratto, Tomás Pochettino y Saracchi.