Confirmado: Independiente Rivadavia y Argentinos jugarán la final de Copa Argentina en Córdoba

Independiente Rivadavia festeja el pase a la final de la Copa Argentina.

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors se verán las caras en la final de la Copa Argentina. Luego de vencer a River y a Belgrano de Córdoba, respectivamente, desde la organización del evento confirmaron que el partido se disputará el próximo miércoles 5 de noviembre.

Durante la jornada de este martes, desde la organización del evento, despejaron una de las grandes dudas que quedaban: la sede. A través de sus canales oficiales de comunicación, afirmaron que el duelo se disputará en el estadio Monumental Presidente Perón, de Instituto de Córdoba.

La casa de la Gloria, con capacidad para cerca de 26.000 espectadores, será testigo de una definición histórica. Tanto Independiente Rivadavia como Argentinos Juniors buscarán alzar el trofeo por primera vez en su historia.

Además de la fecha y la sede confirmada, el horario en el que la pelota comenzará el encuentro en Córdoba será a las 21.

Cómo llegó Independiente Rivadavia a la final de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia ha tenido una experiencia positiva jugando la actual edición de la Copa Argentina en la provincia de Córdoba.

Eso sí, en otro estadio, ya que eliminó a River, en semifinales, en el Mario Alberto Kempes. Además disputó dos juegos en el Juan Gilberto Funes de San Luis y dos en cancha de Newell’s.

Cómo llegó Argentinos Juniors a la final de la Copa Argentina

Argentinos Juniors salió solo una vez de Buenos Aires en la actual edición de la Copa Argentina (la final será la segunda).

Su debut se dio en el estadio Ciudad de Caseros (Estudiantes de Buenos Aires). Posteriormente jugó en el Nuevo Gasómetro (San Lorenzo), Norberto Tomaghello (Defensa y Justicia), Cilindro de Avellaneda (Racing) y Gigante de Arroyito (Rosario Central).